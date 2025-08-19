Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

XII Pregón de Cirugía Taurina Dr. Diego Morata

«Almería y los toreros que a lo largo de los años han pisado el albero de nuestra plaza de toros 'La guapa' han tenido la suerte que en los últimos cincuenta años el cuadro médico ha estado encabezando por el Dr. Diego Morata, que da nombre a este homenaje a los hombres de la cirugía taurina»

Julio Gonzálvez

Almería

Martes, 19 de agosto 2025, 22:06

Uno de los actos taurinos más importantes y de mayor relevancia social, entre los aficionados a los toros cada Feria de Agosto, es el organizado ... por 'Amigos Taurinos de Almería' (ATA), encabezados por Julio Gómez Moreno, nieto que es del que fue matador de toros de principios del siglo pasado, Julio Gómez 'Relampaguito', y su junta directiva que con tanto mimo y primor han preparado esta décimo segunda edición del Pregón de Cirugía Taurina Dr. Diego Morata.

