XII Pregón de Cirugía Taurina Dr. Diego Morata

Uno de los actos taurinos más importantes y de mayor relevancia social, entre los aficionados a los toros cada Feria de Agosto, es el organizado ... por 'Amigos Taurinos de Almería' (ATA), encabezados por Julio Gómez Moreno, nieto que es del que fue matador de toros de principios del siglo pasado, Julio Gómez 'Relampaguito', y su junta directiva que con tanto mimo y primor han preparado esta décimo segunda edición del Pregón de Cirugía Taurina Dr. Diego Morata.

Almería y los toreros que a lo largo de los años han pisado el albero de nuestra plaza de toros 'La guapa' han tenido la suerte que en los últimos cincuenta años el cuadro médico ha estado encabezando por el Dr. Diego Morata, que da nombre a este homenaje a los hombres de la cirugía taurina.

Este es el reconocimiento que la afición de Almería hace a los cirujanos taurinos de todo el orbe nacional, ya que es la única asociación taurina de todo el estado que organiza un acto semejante.

Por las ediciones anteriores han pasado verdaderos 'ángeles de la guarda' de los matadores de toros y de sus cuadrillas. Son profesionales médicos que siempre en la sombra de la popularidad están ahí, prestos y dispuestos, para atender cualquier cogida que ocurra en el ruedo. 'Amigos Taurinos de Almería' creó este evento con la pretensión de divulgar la importante labor de los equipos facultativos.

El próximo sábado, día 23 de agosto, en el Teatro Municipal Apolo cuando a las 20:00 horas todo estará previsto para que el Dr. Pascual González Masegosa, pregonero del año anterior, este 2025 le corresponde presentar al Dr. Daniel Casanova Rituerto, Cirujano Jefe de la Plaza de Toros de Santander y Vicepresidente de la Zona Norte de la SECT. El título del pregón es «Al Filo del Asta y del Tiempo: Crónica de la Cirugía Taurina». Acto gratuito y abierto a todos los aficionados y personas interesadas, hasta completar aforo.

A las 21.30 horas, se servirá la cena en el Asador Tinta Negra, en C/ Tenor Iribarne, 2 (frente Bar Las Botas). Quien quiera acudir a la cena puede reservar en los teléfonos 619018315 y 672013279.

Siempre se dijo que aparte de cirujanos tienen que ser buenos aficionados. Disfrutan cada corrida con el buen toreo, o de esos pequeños detalles que solo el buen aficionado repara en ellos.