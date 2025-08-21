Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Agosto en la Rosaleda

Afortunadamente, las rosas no saben de la ruindad del ser humano; aunque quién sabe si saben del viento que les trae y les lleva aromas nuevos y brisas de otros lugares

Juan Vellido

Jueves, 21 de agosto 2025, 22:44

Las rosas no saben de estrategias políticas ni de inflación ni de salarios precarios. No saben de la ignominia de Netanyahu, Putin o Trump. Afortunadamente, ... las rosas no saben de la ruindad del ser humano; aunque quién sabe si saben del viento que les trae y les lleva aromas nuevos y brisas de otros lugares. Quizá por eso se muestran lozanas a pesar de este agosto abrasador y envilecido de hambre y de sangre. Se brindan a nuestros ojos como ofrendas de un ideario que el hombre ha sido incapaz de conservar con el trascurso del tiempo. Todo lo que la flor representa parece haber sucumbido en el espíritu del ser humano. Sutil y noble filigrana de pétalos delicados, ¿temblará su tallo ante la mano del hombre?

