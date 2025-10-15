Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Peligra la democracia americana

Cualquier opositor al Presidente es un enemigo del Estado, y hay que destruirlo

Juan Santaella

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:20

El Trump que alentó el asalto al Capitolio, el que ha apoyado en sus crímenes al genocida Netanyahu, el del rearme mundial, el perseguidor racista ... de inmigrantes, el que no respeta los derechos humanos ni los tratados internacionales, el que ha retirado cualquier tipo de ayuda a los países deprimidos, el que se ha salido de casi todos los organismos internacionales, el delincuente salvado por su condición de presidente, «el narcisista maligno, con un autocontrol de niño pequeño, y la capacidad de atención de un mosquito, que ha deseado toda su vida convertir los caprichos en leyes, de aplastar a sus enemigos y recompensar a sus amigos», en palabras Rick Wilson –asesor de diferentes presidentes republicanos–, ese es el que aspiraba al premio Nobel de la paz, que, afortunadamente, no ha conseguido.

