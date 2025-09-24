Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La paz en la escuela

Cuanto menos meta su mano la autoridad política en los centros, mayor será su libertad

Juan Santaella

Juan Santaella

Granada

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 23:12

Muchos colegios de la Comunidad de Madrid, y alguno de Andalucía –el IES Columela de Cádiz–, han recibido la orden de no colgar de sus ... fachadas la bandera palestina o no realizar actividades relacionadas con el genocidio gazatí, basándose en que eso sería adoctrinar a los chavales dentro de las aulas, cuando, recientemente, a raíz de la invasión de Ucrania por Putin, sí se permitió no solo el uso de la bandera ucraniana sino organizar campañas de apoyo a este pueblo en los centros educativos.

