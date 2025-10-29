Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Puerta Real

Es necesario confiar en la democracia, frente a la intolerancia

Juan Santaella

Juan Santaella

Granada

Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:56

Comenta

Este pasado viernes se celebraron en Oviedo los premios Princesa de Asturias. Para la Princesa Leonor, la convivencia es el único camino posible para conseguir ... el progreso, lo cual conlleva confiar en la justicia, y no en la arbitrariedad; en la democracia, no en la intolerancia; en el Estado Social de Derecho, no en el abuso de poder; en los derechos humanos, no en la indiferencia; y en el respeto a todos. No se olvidó de los vulnerables: de los jóvenes, de las personas mayores, de los niños y niñas en riesgo de pobreza… Es necesario, dijo, «tratar bien al prójimo».

