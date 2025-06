El médico de atención primaria

Santa Cruz del Comercio reconoció en un acto cargado de emoción, que Manuel Cheli había entregado su vida en el cuidado de sus ciudadanos, y, ... por eso, el centro de salud llevará su nombre. En su discurso, la alcaldesa, Ángeles Jiménez, decía que «el acto era un homenaje a una persona que, con su entrega y humanidad, se ganó el respeto y el cariño de todos. El Dr. Cheli hizo de la medicina una forma de amar. No solo fue médico; fue amigo de todos, y, por eso, la gente lo quiere por lo que es y por lo que dio. Para Don Manuel, la medicina era mucho más que una profesión, era su manera de servir a la gente».

Manuel Cheli llegó desde su Siria natal en 1963 para realizar sus estudios de Medicina. Se enamoró de una granadina maravillosa, Edi, con la que formó una familia modélica con cuatro hijos, y en 1980 empezó a trabajar como médico de familia en Santa Cruz. Tanto se identificó con su pueblo, que subestimó cualquier otro destino. En sus palabras de agradecimiento, Cheli manifestó: «Vosotros sois mi familia. Mi mujer y compañera incomparable, Edi, me ha ayudado mucho en mi labor médica, sobre todo en los partos. Ella abría la puerta cuando llamaban por la noche, y yo cogía el abrigo y sacaba el coche y me iba adonde hacía falta mi presencia».

Su implicación con los vecinos fue absoluta: su consultorio y su casa estaban abiertas a cualquier hora del día y de la noche, de manera desinteresada, para un parto, para un accidente, o para cualquier dolencia. Nunca puso mala cara a nadie: Su sonrisa permanente y expansiva, su acogida, su amistad, su humanidad, su desvelo y su entrega, servían como terapia junto a las medicinas prescritas. Cheli pertenece a la larga y rica tradición española de médicos humanistas –no es posible que un médico de verdad no lo sea–, que no solo se preocupan por los síntomas y las enfermedades, sino, sobre todo, por las personas; que no tratan a los pacientes como casos clínicos, sino que escuchan sus preocupaciones, entienden sus emociones y sienten un profundo interés por su bienestar. Como decía Gregorio Marañón, «el humanismo es más gesto y conducta que saber». Para Platón, en su «Carmides»: «No se pueden dar medicamentos sin los bellos discursos que los hagan eficaces».

Cheli, en definitiva, ha sido el prototipo de médico de atención primaria. El primero que se enfrenta a la enfermedad, sin medios, y sin el apoyo de otros colegas. Su desempeño es duro y poco gratificante, por eso cada día es más difícil ocupar estas plazas, a pesar de su importancia. Si la atención primaria declina todo el entramado sanitario se resquebraja: las urgencias se desbordan, los hospitales se masifican y la sanidad se resiente. La columna vertebrar de la sanidad pública es la atención primaria y a ella se entregan médicos abnegados y humanistas como el Dr. Cheli o el Dr. Melguizo, que se jubiló recientemente en su centro de Salud de Almanjáyar, tras 35 años de dedicación, quien se despidió de sus pacientes, uno por uno. Una paciente, le dijo, según nos cuenta un residente : «Tú no eres mi médico porque sabes mis enfermedades. Eres mi médico porque sabes mi vida».