La lectura

Una persona con una lengua pobre, es apenas una persona a medias

Juan Santaella

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:49

Sólo a través de la lengua hablada o escrita podemos conocer el mundo. Esa relación profunda que existe entre pólis y lógos es lo que ... hace del lenguaje la actividad más genuinamente humana. Malmberg refiere el caso de la sordomuda y ciega americana, Helen Keller, que conoció la lengua cuando tenía siete años, y, según ella, nació ese día, pues la etapa anterior la recordaba de manera vaga e incompleta, habiendo sido un puro organismo vegetativo. Gracias a la lengua, accedió a un mundo pleno de significaciones, donde podía pensar, soñar, imaginar y creer. Según este lingüista, «la lengua y el pensamiento son, en sentido estricto, lo mismo. Un ser humano sin lengua no es tal ser humano. Y una persona con una lengua pobre… es apenas una persona a medias».

