Hambre en la escuela

El 36% de los escolares llega con hambre a su centro educativo

Juan Santaella

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:34

Comenta

Las carencias alimenticias, son entre otras, las que determinan que el nivel de los alumnos españoles en las pruebas PISA sean inferiores a la media ... europea. Según un informe de EsadeEcPol –centro de pensamiento independiente–, la bajada en las condiciones de vida de nuestros alumnos está íntimamente relacionado con el empeoramiento de sus resultados. Entre 2019 y 2023 ha aumentado un 55% el porcentaje de niños que afirman llegar al colegio con hambre, hasta situarse en el 36%, cundo sabemos que según estudios recientes, un hábito alimenticio adecuado, es básico para el aprendizaje, sobre todo en los primeros años.

