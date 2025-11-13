Hambre en la escuela

Las carencias alimenticias, son entre otras, las que determinan que el nivel de los alumnos españoles en las pruebas PISA sean inferiores a la media ... europea. Según un informe de EsadeEcPol –centro de pensamiento independiente–, la bajada en las condiciones de vida de nuestros alumnos está íntimamente relacionado con el empeoramiento de sus resultados. Entre 2019 y 2023 ha aumentado un 55% el porcentaje de niños que afirman llegar al colegio con hambre, hasta situarse en el 36%, cundo sabemos que según estudios recientes, un hábito alimenticio adecuado, es básico para el aprendizaje, sobre todo en los primeros años.

De igual manera, en este tiempo, han disminuido los que disponen de internet fijo, los que tienen menos libros infantiles a su alcance, o no disponen de una habitación para estudiar. Además de esos factores, también hay que tener en cuenta otros varios, que redundan en el bajo rendimiento educativo, como son: el mejorable nivel de conocimientos y pedagogía de los docentes, el buen clima de trabajo en la clase, el acoso escolar, o el sentimiento de pertenencia a la escuela.

Entre las ediciones de PISA de 2015 y 2023, España perdió en rendimiento educativo un total de 20 puntos –14 en ciencias y 6 en matemáticas–, situándose ahora en ciencias a 22 puntos de la media de los países de la OCDE y a 27 en matemáticas –sabemos que 40 puntos equivalen a un curso escolar–. En definitiva, los alumnos de primaria españoles están un 0,2 años por detrás del promedio de la OCDE.

Ante esta situación, el Informe citado de EsadeEcPol, del ESADE de Madrid, prevé una serie de medidas:

1,-Un programa de desayuno y almuerzo escolar generalizado, gratuito y bien financiado, por la Administración pública.

2.-Ayudas especiales a la vivienda para familias que tengan hijos pequeños.

3.-Simplifcación de los currículos escolares para centrarse en las competencias básicas y en la lengua vehicular.

4.-Mejora de los conocimientos pedagógicos y teóricos de los profesores.

5.-Ampliación de los programas de refuerzo, en primaria, tanto en la lengua vehicular, como para otras competencias básicas, sobre todo en ciencias y matemáticas.

6.-Apostar por un sistema de enseñanza con clases que tengan una ratio reducida, sobre todo para alumnos con dificultades de aprendizaje.

Además, nosotros añadiríamos a estas medidas, otras más concretas.

1.-La Junta de Andalucía, que es la competente exclusiva en educación y en servicios sociales de nuestra Comunidad Autónoma, debería poner en marcha un plan de comedores escolares para todos los alumnos de primaria, empezando por las zonas más deprimidas, como ya se hizo en los años ochenta en la zona norte de la capital, en el Programa de Barriadas Marginadas.

2.-En los barrios deprimidos, con alta tasa de escolaridad extranjera, la ratio debería ser bastante más baja, e incrementarse los profesores de apoyo.

3.-En las zonas rurales hay que tender a la escuela rural y a la educación personalizada, suprimiendo cualquier atisbo de concentración escolar.

4.-La Administración del Estado, aunque no tenga competencia directa, sí debería regular de forma generalizada, para todo el país, un sistema de educación compensatoria, que incluiría los comedores escolares, los refuerzos educativos, y las clases de apoyo, colaborando él con parte de esa financiación. Es alarmante que, en este tiempo, aún haya niños desnutridos en una sociedad avanzada como la nuestra.