Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Un ayuno ético

La UE debe exigir a Israel parar de inmediato la hambruna y el genocidio

Juan Santaella

Juan Santaella

Granada

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 23:33

La Unión Europea, llamada a ser conciencia crítica de la Humanidad, y brújula de los Derechos Humanos, como aparece en su acta de constitución, está ... haciendo dejación de su responsabilidad histórica, y cierra los ojos y los oídos al tremendo genocidio que Netanyahu está cometiendo en la Franja de Gaza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  3. 3

    Consulta los nuevos cortes de tráfico en las autovías granadinas
  4. 4 Adiós a Armando, alma del San Remo y leyenda de la hostelería granadina
  5. 5 La mercería de Granada que se reinventa después de 77 años
  6. 6 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  7. 7

    El choque de dos vehículos en Motril termina con cuatro detenidos por un asunto de drogas
  8. 8 El diseño de una artista de La Herradura llega hasta Bad Bunny en Puerto Rico
  9. 9 Imputado un hombre de 60 años por el incendio que obligó a desalojar a 30 pacientes en el Clínico
  10. 10 El arriero alpujarreño asesinado sin culpa por no querer dejar solo a su hermano en la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un ayuno ético