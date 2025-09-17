Un ayuno ético

La Unión Europea, llamada a ser conciencia crítica de la Humanidad, y brújula de los Derechos Humanos, como aparece en su acta de constitución, está ... haciendo dejación de su responsabilidad histórica, y cierra los ojos y los oídos al tremendo genocidio que Netanyahu está cometiendo en la Franja de Gaza.

Cualquier ser humano sensible siente cómo su conciencia se conmueve cuando ve morir a niños y ancianos indefensos, solo por ser palestinos, como les ocurrió en Alemania, a manos de Hitler, a los israelíes, que ahora pretenden eliminar al adversario. Estamos reviviendo el genocidio, aunque de otra manera: antes fueron los campos de concentración, y los odiados y eliminados eran los judíos; y, ahora, son los bombardeos indiscriminados contra la población civil, el hambre y la sed los que llevan a la muerte a los palestinos, a manos de los que antes sufrieron el holocausto. Israel se está mostrando implacable contra la población civil: bombardea de manera indiscriminada contra niños, mujeres y ancianos, traslada de manera forzosa a las personas, confisca tierras, destruye hogares y familias, y está infligiendo un castigo colectivo a un pueblo inocente, porque entre ellos habita Hamás, que es el 0,8 % de la población.

El historiador israelo-británico, de nacionalidad israelí, y profesor en Oxford, Avi Shlaim, ha dicho: «Las potencias occidentales serán cómplices del ataque de Israel a Gaza. Le han dado a Israel vía libre para hacer lo peor, en lugar de pedir un alto el fuego. Lo que hizo Hamás está muy mal pero la respuesta de Israel es brutal, salvaje y desproporcionada. La venganza no es una forma de hacer política, y lo que Israel está haciendo es terrorismo patrocinado por el Estado».

Ante tanta destrucción de ciudades y pueblos, y ante la masacre humana existente, no podemos quedar de brazos cruzados como hacen tantos países del mundo, incluida la UE, sino que debemos incrementar las acciones contra esta matanza. Varios colectivos quieren poner en marcha un ayuno ético, real, sin comer durante 24 horas, como expresión de apoyo y solidaridad con Palestina, 'Hambre por HAMBRE'. Será entre las 12 horas del sábado 20, y las 12 horas del domingo 21 de septiembre, con diferentes formatos: ayuno-vigilia en gran grupo, concentrados en un espacio público con actividades paralelas –ya hay algunos previstos en Úbeda, Córdoba y Loja–; ayuno compartido en pequeños grupos de amigos en una casa particular; ayuno familiar en el hogar; y ayuno individual de personas que viven solas. Una vez realizado el ayuno, se comunicará al colectivo convocante, que hará el recuento de participación –Fundación Savia, fcasero@fundacionsavia.org–.

Además, se pide al Gobierno español, a la Comisión Europea y a su responsable Von der Layen, que exijan al Gobierno israelí parar de inmediato la hambruna y el genocidio, rompiendo cualquier tipo de relaciones: el Acuerdo de Asociación UE-Israel y el tratado comercial entre ambos. Quienes participen en este ayuno enviarán, además, un mail al Defensor del Pueblo Europeo –eo.ombudsman.europa.eu–, mostrando lo siguiente: «Hemos ayunado por Gaza, para pedir a la UE y a la comunidad internacional la suspensión del acuerdo UE-Israel, y para exigir a Israel un alto el fuego permanente, el cese de las limitaciones a la ayuda humanitaria, así como cesar cualquier acción que contribuya aún más a este terrible genocidio».