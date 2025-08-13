Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Puerta Real

Antonio Machado, un hombre bueno

Ser bueno es ser valiente, pues la bondad requiere comprometerse con el otro

Juan Santaella

Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:44

El 26 de julio, de hace 150 años, nació Antonio Machado, uno de los poetas más preclaros de este país, por la profundidad de su ... poesía, por su sensibilidad, por su coherencia y por asumir su destino. Hoy, como en su tiempo, el fascismo retorna de nuevo, en medio de una multitud expectante y pasiva, que no conoce el sufrimiento que éste entraña, y debe ser combatido, como lo hizo Machado: con bondad y valentía.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  3. 3 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  4. 4

    Detenido por rayar y abollar 18 coches en Albayda con una piedra tuneada con puntas
  5. 5 La lluvia sorprende a un pueblo de Granada con un respiro térmico
  6. 6 Este pueblo de Granada cambia de Ayuntamiento a un edificio del siglo XIX porque el actual se ha quedado pequeño
  7. 7

    Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo
  8. 8

    Granada digitaliza todos los trámites del padrón
  9. 9 Dónde comer el mejor pescado de roca de la Costa Tropical
  10. 10 La revista de viajes con millones de seguidores que elige a Granada entre los mejores destinos del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Machado, un hombre bueno