50 años de la muerte del dictador

Dolorido por la muerte de un buen amigo, excelente persona y político íntegro, Pedro Álvarez, alcalde de Motril desde 2004 hasta 2007, me dispongo a ... analizar qué significa Franco, hoy, a los cincuenta años de su muerte.

En este 50 aniversario, el revisionismo histórico, auspiciado por la extrema derecha, ha conseguido, según el CIS, que el 21,3% de los españoles entienda que la dictadura fue buena o muy buena; frente al 65% que la considera mala o muy mala (para un 6%, regular). Entre los votantes del PP, un 35% la considera más buena que mala; en VOX, el 61% apoya la dictadura; y, entre los votantes de izquierdas, más de un 90% la rechazan.

Es significativo que un 20% de los jóvenes, de entre 18 y 24 años, consideren que la dictadura es mejor que la democracia. Recientemente, Manuel Mariscal, diputado de VOX, manifestaba en el Congreso que «gracias a las redes sociales muchos jóvenes están descubriendo que la etapa posterior a la Guerra civil no fue una etapa oscura, sino de progreso y reconciliación para lograr la unidad nacional». Pues bien, ese sistema «de progreso y reconciliación» condenó a la muerte, a la cárcel o al exilio a miles de españoles, simplemente, por oponerse al golpe de Estado; por ser cargo público; por ser republicano, socialista o comunista; por pertenecer a CNT o UGT (¡cuántos maestros de FETE murieron!); o por defender la separación entre Iglesia y Estado.

Según la historiadora francesa, Sophie Baby, autora del libro «¿Juzgar a Franco?», a los jóvenes que cantan el «Cara al Sol» habría que llevarlos a una exhumación, para que viesen los efectos de ese régimen. ¿Por que hay aún, se pregunta ella, tanta resistencia a condenar el franquismo? Porque las extremas derechas son revisionistas de las historias del pasado y no quieren aceptar la verdad de los hechos. Corresponde a los gobiernos democráticos realizar otra política de memoria que no se base en el olvido. ¿Qué hizo el primer gobierno socialista de Felipe González, que duró 14 años, sobre el tema de la memoria? Nada. Mientras en Francia o Alemania la historia reciente es parte fundamental del programa, eso no ocurre en España, por eso es tan fácil blanquear el franquismo: se carece de los conocimientos básicos suficientes para rebatir el relato revisionista. Además, concluye, ¿cómo se explica que la Fundación Francisco Franco, ideada para edulcorar los crímenes franquistas, haya sido financiada por los Gobiernos durante años?

En este momento tan delicado, donde el revisionismo histórico y la apología de la dictadura están presentes en la sociedad, pervirtiendo a los jóvenes, ignorantes en esta materia, porque en la escuela no se les ha explicado qué fue la Dictadura y sus graves consecuencias; los dos grandes partidos españoles (PP y PSOE) deberían ir de la mano y, en este aniversario, proclamar que la democracia es el único sistema político digno, en el que se respetan los derechos humanos y la libertad de las personas, y que la dictadura es la negación de los valores del ciudadano, y la involución hacia la barbarie y la brutalidad. Solo en democracia es posible vivir en paz y convivencia, bajo el mandato de una Constitución, y no bajo los designios caprichosos y aberrantes (muchas veces criminales) de un dictador.