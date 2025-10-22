Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El acoso escolar produce estragos

Sandra Peña, una menor de 14 años, se suicida, tras el acoso sufrido

Juan Santaella

Granada

Miércoles, 22 de octubre 2025, 23:10

El acoso escolar es el maltrato verbal, físico o psicológico reiterado contra un compañero. Sandra Peña, alumna del Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla, fue sometida ... a acoso por unas compañeras de clase, y tras denunciar su situación, ella y sus padres, por escrito, acompañado de un informe psicológico, en dos ocasiones, sin ser atendidos, se suicidó el pasado 14 de octubre, porque ya no aguantaba las burlas y la deshumanización de que era objeto.

