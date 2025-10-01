Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, Granada es una de las seis provincias españolas donde el absentismo escolar está enquistado, ... junto a Gerona, Zamora, Málaga, Álava y Madrid; lo cual «es, afirma, un grave indicador de riesgo, detonante de situaciones de desigualdad y de delincuencia en los jóvenes sin formación ni proyecto de futuro».

Esa situación grave de absentismo escolar entre nuestros jóvenes es motivo de mucha preocupación, pues su existencia denota las carencias económicas y culturales de una parte importante de la población que no se siente estimulada para aprender, así como los pocos atractivos que la escuela de hoy tiene para un sector importante de la población, porque en ella no se muestran los problemas reales que ellos tienen. En el informe se subraya que dentro de la provincia, los lugares donde el absentismo es más potente son las comarcas de Loja, la Costa y la Zona Norte de la capital.

Como muy bien expresa el Presidente del Consejo Escolar de Andalucía, la razón fundamental de la no asistencia a clase continuada de ciertos alumnos obedece al bajo nivel económico, educativo y social de sus familias, que no valoran la educación, porque su preocupación básica es la subsistencia. El tema se acentúa también, en los últimos años, por el incremento de la migración, pues muchos de ellos no ven la necesidad de que sus hijos «pierdan el tiempo en la escuela», cuando pueden empezar a realizar trabajos productivos de manera inmediata.

Aunque el absentismo escolar está prohibido por la Administración Educativa y se persigue su práctica, acudiendo incluso a la Fiscalía para investigar y aplicar medidas, solo los Ayuntamientos que son conscientes de este grave problema y tienen unos servicios sociales potentes pueden hacer frente a esta situación, que hunde en la incultura y en la indefensión social a las familias más débiles de la sociedad. Para la Fiscalía, la solución del problema es intervenir de manera intensiva en el ámbito social y educativo, no solo con los menores sino también con sus familias, fomentando alternativas educativas que motiven a los escolares y fomenten su desarrollo social y profesional.

Recuerdo que cuando iniciamos en la zona Norte de la capital el programa de adultos, la escuela de Bolín tenía más alumnos que la nuestra. Bolín solo tenía la enseñanza básica cursada, pero su labor iba dirigida a preparar para el carnet de conducir y de ahí su éxito. Al poco tiempo, se incorporó su escuela a la red de centros públicos. Igual capacidad creativa han de mostrar los centros educativos y las Administraciones públicas: hacer una enseñanza práctica y de interés para los absentistas, que les induzca a acudir a una escuela que, ahora mismo, ven demasiado teórica, y poco eficaz para su vida de carencias.

Y es que, según las estadísticas, el 36% de los niños llega con hambre a la escuela. Entre 2019 y 2023 ha aumentado un 55% el porcentaje de esos alumnos que aseguran llegar al colegio con hambre. Además, el alumnado extranjero ha crecido en los últimos años un 25% en primaria, debido a su incremento y a la baja natalidad de los españoles. El aumento del hambre escolar está relacionada con la pobreza infantil, que se situó en 2024 en el 29,2% en menores de 18 años, mientras que en la población general se ha reducido al 19,7%.

Las cifras anteriores nos indican que las Administraciones Públicas, empezando por las Autonómicas, que tienen las competencias plenas en educación y en servicios sociales, han de tener una mayor preocupación por la infancia, sobre todo por la infancia más olvidada y carente de medios, sin que la Administración del Estado pueda olvidarse de este grave problema, desarrollando programas específicos que atiendan estas situaciones, que más tarde incidirán, si no se resuelven, en el bajo capital social de una sociedad que puede ir resquebrajándose poco a poco.