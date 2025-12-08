Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
J. García / Archivo
El Involucionista

El 'seílla' de Sánchez

«¿Recuerdan aquel memorable tuit audiovisual de José Luis Ábalos? 'Soy feminista porque soy socialista'. Pues ya han encontrado la respuesta. En mi caso no soy socialista porque soy feminista»

Juan Sánchez

Periodista

Lunes, 8 de diciembre 2025, 22:06

Comenta

El miércoles de la semana pasada mientras comía escuchaba de fondo el informativo de mediodía de una cadena de televisión privada cuando de repente algo ... llamó poderosamente mi atención, hasta el punto de dejar la cuchara apoyada en el plato, darme la vuelta y dirigir la mirada a la pantalla. «Hoy estamos aquí para que España fabrique coches eléctricos tan competitivos como permita nuestro talento y tan económicos como para que los españoles se los puedan permitir». De este modo arrancaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presentación del 'Plan España Auto 2030'. Mi indignación se disparó a la vez que me tranquilizaba saber que ya tenía referencia argumental para mi tribuna de los martes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  2. 2 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  3. 3

    Las Gabias tendrá que devolver 1,25 millones a una promotora por un convenio fallido
  4. 4

    Luca Zidane revive sus fantasma
  5. 5

    Otro frenazo al Granada en Los Cármenes
  6. 6 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  7. 7

    La casa del Realejo donde vive Totolín
  8. 8 La empresa de Granada que inventó el champán y el whisky sin alcohol
  9. 9 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'seílla' de Sánchez

El &#039;seílla&#039; de Sánchez