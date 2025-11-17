No es país para viejos

Mi intención no es aburrirles hablándoles de cine, entre otras cosas porque no tengo mucha idea sobre el séptimo arte, donde me pasa igual que ... con el vino, la mejor película es la que más me gusta. En este caso les diré que una de mis favoritas es 'Abierto hasta el amanecer'. Tampoco voy a disertar sobre Javier Bardem, que, la verdad, no me cae, yo soy más de Antonio Resines. A lo que me quiero referir es a que por más que se avanza, o eso nos quieren hacer creer, hay cosas que se mantienen tal cual.

Este sábado tuve la oportunidad de ver por cuarta vez en concierto a David Bisbal. El espectáculo se desarrolló en la Plaza de Toros de Almería en un horario que me llamó la atención, pero que era todo un acierto. El inicio estaba previsto para las ocho de la tarde y es verdad que la hora era perfecta para que al mismo asistieran personas mayores y la chiquillería, entre ella, mi heredero. El sonido fantástico, el mejor que le he escuchado en todas sus actuaciones a las que he asistido en diferentes recintos y la selección de músicos, entre los que había una representación de la Orquesta Ciudad de Almería, fabulosa. El espectáculo soberbio, como nuestro paisano más internacional nos tiene mal acostumbrados. Pero no todo fue tan positivo y aquí no tuvo culpa alguna ni el artista, ni los que les arropaban, ni la productora musical. Supongo que pasaría algo similar con Isabel Pantoja y con Los Pecos.

En julio acudí también al coso de la avenida de Vilches para ver a Antonio Orozco y estuve de pie en el ruedo y claro eso me impidió conocer la realidad de presenciar la puesta en escena desde la grada. En el caso de Bisbal sí que estaba en el graderío y me percaté de que, sobre la arena, que estaba enmoquetada, se habían dispuesto sillas y que todo el mundo allí presente siguió el evento sentado. Una atención especial a las personas en sillas de ruedas que eran acomodados en sus ubicaciones frente al escenario por personal de la organización. Hasta aquí todo correcto. Pero claro, el resto de la gente mayor que puede andar perfectamente, pero que tiene ciertas dificultades para subir o bajar escalones no se lo pasó tan bien. Sobre todo, en el momento de acceder al tendido, gradas o palcos para ocupar sus localidades. Tenían que, como es normal en una plaza de toros antigua, subir por los asientos de hormigón que tienen una altura interesante y, claro, se veían escenas de todo tipo. Desde personas que por la parte de atrás les achuchaban y apuntalaban por el culo a otras que por delante tiraban de sus brazos para que no cedieran y lograran ascender con éxito. Hubo hasta llantos de algún hijo que había regalado sus septuagenarios progenitores un par de entradas en la grada y que veían que éstos no podían llegar a su sitio.

En ese momento pensé en qué pasaría con esta gente si de manera urgente hubiera que salir por patas del recinto taurino. Igual es meterme donde no me llaman, eso es algo inherente a un servidor, pero desde el Ayuntamiento de Almería se debería tener controlado este hecho. No pasó una desgracia y todo se desarrolló con normalidad, pero podría haberse registrado alguna situación crítica y la tragedia habría estado servida. Es que en los negocios no es todo el máximo beneficio, también hay que tener respeto y ser un profesional. Desconozco cuál es la forma de articular o gestionar esta situación, pero no es de recibo que se den este tipo de conflictos en los tiempos en los que estamos. Supongo que parte del problema lo comparte la organización del evento y otro tanto el Consistorio por autorizar la celebración del mismo cuando la accesibilidad está bastante comprometida en buena parte del recinto. Ya les aseguro que en lugar de adoptar medida alguna al respecto le caerá más de una crítica al que suscribe esto, pero ya me conocen y me he puesto por montera como estilo de vida el del tobogán, así que, todo me resbala. No obstante, hay que reconocer que los conciertos son muy buenos y que el sonido es maravilloso, que una cosa no quita la otra.