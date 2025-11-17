Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Involucionista

No es país para viejos

«Tampoco voy a disertar sobre Javier Bardem, que, la verdad, no me cae, yo soy más de Antonio Resines»

Juan Sánchez

Periodista

Lunes, 17 de noviembre 2025, 23:35

Mi intención no es aburrirles hablándoles de cine, entre otras cosas porque no tengo mucha idea sobre el séptimo arte, donde me pasa igual que ... con el vino, la mejor película es la que más me gusta. En este caso les diré que una de mis favoritas es 'Abierto hasta el amanecer'. Tampoco voy a disertar sobre Javier Bardem, que, la verdad, no me cae, yo soy más de Antonio Resines. A lo que me quiero referir es a que por más que se avanza, o eso nos quieren hacer creer, hay cosas que se mantienen tal cual.

ideal No es país para viejos