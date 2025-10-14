Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El involucionista

El Novel del socialista

Juan Sánchez

Martes, 14 de octubre 2025, 16:29

Igual, leyendo el titular de la tribuna, piensan que me siento generoso. La verdad es que quienes me conocen, pocos son ciertamente, saben que el ... egoísmo no parasita en mi forma de ser ni de actuar. Como tampoco lo hacen la ambición, la venganza o el revanchismo. Son conceptos que si no se hubieran creado no me habrían alterado lo más mínimo en mi proceder durante estos más de cuarenta y tantos largos años. Soy bastante desprendido, tampoco manirroto, pero sí desinteresado. Por tanto, aunque dadivoso no implica que sea tonto y no quiere decir que lo del Nobel socialista vaya por que presento candidatura para el próximo premio de la Paz para la formación del puño y la rosa.

ideal El Novel del socialista