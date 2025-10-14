El Novel del socialista

Igual, leyendo el titular de la tribuna, piensan que me siento generoso. La verdad es que quienes me conocen, pocos son ciertamente, saben que el ... egoísmo no parasita en mi forma de ser ni de actuar. Como tampoco lo hacen la ambición, la venganza o el revanchismo. Son conceptos que si no se hubieran creado no me habrían alterado lo más mínimo en mi proceder durante estos más de cuarenta y tantos largos años. Soy bastante desprendido, tampoco manirroto, pero sí desinteresado. Por tanto, aunque dadivoso no implica que sea tonto y no quiere decir que lo del Nobel socialista vaya por que presento candidatura para el próximo premio de la Paz para la formación del puño y la rosa.

La historia, las acciones y los comportamientos ponen a cada cual en su sitio. Como bien van detectando los contados que a buen seguro me siguen los martes, a los que les debo una disculpa por lo ocurrido hace catorce días cuando se percataron de mi ausencia por un despiste personal. El artículo 'Del perroflauta al fachacán' estaba presto y dispuesto para su publicación, pero se me olvidó remitirlo a este bendito diario, que me soporta como la que convive con un servidor, en tiempo y forma vía email. A lo que iba, ustedes constatan que no me considero machista ni feminista. Claro, igual piensan que como no soy socialista no soy feminista, a diferencia de José Luis Ábalos, ese gran defensor de la figura femenina. Todo un detallista el valenciano, colmado de atenciones para con las mujeres. Y como no soy fascista por correlación tampoco machista.

Les despejo la duda. No guardo resquemor alguno por el hecho de que el Gobierno de España no haya felicitado a la última persona galardonada con el Nobel de la Paz, aunque solo por aquello de seguir enarbolando la bandera del feminismo deberían haberla correspondido con un telegrama o un mensaje en 'X'; un detallito nimio comparado con unos pendientes de oro rosa o un Iphone de tonalidad acorde. Ya, si sé que nos han de representar a todos y no solo a los que piensan de su misma manera, pero tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Y miren que pensé que estarían contentos porque no se lo han regalado a Donald Trump como hicieron con Barack Obama, pero claro lo de María Corina Machado ha sentado como un zapatazo en la entrepierna. Me da que ha sido casi peor el remedio que la enfermedad. Como en Suecia el prócer Zapatero no tiene mando en plaza a diferencia de en Venezuela, pues ha pasado lo que nadie preveía y ahora muchos lamentan. Tranquilidad en las masas que la marejada está por llegar.

Y ya no es que uno no sea cortés para con el prójimo, aún, como les he comentado, a sabiendas de que representa a todo un pueblo, si es que no lo es ni con los que lo defienden. El día de la puesta de largo de las Fuerzas Armadas el presidente del Ejecutivo salió a la carrera del Palacio Real para no verse las caras con los periodistas que pululaban por los distintos corrillos pescando alguna información que llevarse a su medio. Se quejaba hace no tanto el líder socialista de que Rajoy tiraba de plasma en sus comparecencias, lo suyo ya es de holograma o igual es como Putin y tiene algún que otro doble. Es que 'nuestro líder' no es como Tom Cruise, y no lo digo por la diferencia de altura y no de miras, ni por no formar parte de la cienciología y sí de la ideología, que también. El actor no tira de sustitutos. Si hay que jugarse la vida es la suya la que se pone en riesgo y no la de un tercero. Justo lo contrario de lo que hace el dirigente de este país, que tira la piedra y esconde la mano. A nivel internacional vamos de conflicto en lío de manera innecesaria para tapar las vergüenzas de lo que pasa en su casa. Y no es otra cosa que se han visto descabalgados. Enarbolan la bandera la hipocresía y lejos quedaron sus dosis de socialismo, ahora populismo, y feminismo. Ya no se quedan en machistas, son misóginos. Y si no escuchen los audios de Ábalos, quien por cierto ya ha vuelto al mundo terrenal. Se ha visto obligado a aparcar la caja de habanos y cubanos para agarrarse como un clavo ardiendo al paquete de Nobel, blando y sin filtro. Ven. Por más que avance la ciencia y más lista sea la inteligencia artificial, a la mierda siguen acudiendo las moscas. Es que hay cosas que no cambian.