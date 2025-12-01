Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Involucionista

La hipocresía profesional

«Hay gremios en los que unos tapan a otros y viceversa a sabiendas de que se ha cometido uno o veinte errores para que todo siga igual, porque pasado mañana le puede pasar al que ha echado la manta por lo alto para ocultar lo que no se ha de mostrar»

Juan Sánchez

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 23:51

Comenta

Sus ojos como el rocío y no por el madrugón, sino por la desazón. La que le ha dejado de por vida esa marcha temprana. ... Una partida sin retorno, con reencuentro para los creyentes, que siembra dolor y una pequeña vida de 14 meses que la añorará sin apenas haberla conocido. Descargó en mi puerta el remolque de leña y departimos, en busca de consuelo, tal vez, durante un cuarto de hora antes del regreso a su hogar, del que le cuesta salir por culpa de esa mala praxis médica, que acabó con las ambiciones y sueños de un alma de 29 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  2. 2 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  3. 3 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  4. 4 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  5. 5

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  6. 6 Cae en Granada un clan que estafó 3.5 millones de euros a empresas de Italia, Alemania y España
  7. 7 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  8. 8 Un millar de personas participan en la Fiesta de la Matanza en un pueblo de La Alpujarra alta
  9. 9

    La Calahorra se convierte en el banco de pruebas de la industria andaluza del biometano
  10. 10 Aluvión de prendas y zapatillas falsificadas incautadas en los mercadillos del Almanjáyar y el Zaidín

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La hipocresía profesional