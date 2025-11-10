De fiesta en Ibiza

Me debato entre un quiero y no puedo. Tengo una documentación en mi poder que haría temblar los cimientos de media provincia y todo lo ... que advierten esos papeles lo tengo más que contrastado hasta por triplicado. Y estoy en el dilema de si publicarlo en este medio de comunicación y propiciar un cataclismo o filtrárselo a uno de los asesores de nuestros representantes políticos. Un verdadero dilema moral el mío, al más propio estilo del periodista José Precedo en el juicio contra el Fiscal General del Estado.

¡Hombre! Actuando como un verdadero profesional de la comunicación y la información la medida a adoptar sería la de publicar esta información en primera página del periódico a cinco columnas de arriba abajo caiga quien caiga y pese a quien le pese. Pero resulta que, al parecer, hay otro tipo de periodistas y son los que en lugar de divulgar su exclusiva en el medio de comunicación que les paga se la remiten al político de turno para que éste acapare todo el protagonismo y el 'plumilla' y la empresa para que la que trabaja se queden en un segundo plano y no disfruten de las mieles del éxito. Vamos. Esta historia es poco menos que de ciencia ficción y eso es lo que nos quiere hacer creer la que se puede considerar como el alma de la todas las fiestas, el perejil que no falta en las salsas y que no es, ni más ni menos, que la ex alto cargo de La Moncloa y dirigente del PSOE madrileño Pilar Sánchez Acera. Sé lo que me van a decir; que viendo su semblante no da muestras de muy fiestera, pero les advierto de una cosa y es que su vida no tendría sentido alguno sin su particular discoteca: 'Amnesia'.

En efecto. A esta testigo, que está obligada a decir la verdad en sede judicial, se le ha olvidado qué periodista y de qué medio le filtró a ella el correo electrónico remitido por el abogado del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al fiscal que llevaba su caso para alcanzar un acuerdo de conformidad y multa. Puedo entender que con el estrés cotidiano a uno se le olvide lo que cenó anoche, a mí me pasa muy a menudo, pero que no te acuerdes de nada de este asunto, que ella misma aireó en la Asamblea de Madrid a través de su compañero Juan Lobato y que se convirtió en la comidilla nacional, es de traca. No disimulan lo más mínimo a la hora de llamarnos lerdos a los españoles de buena fe.

Dicen que la mejor defensa es un buen ataque y me da que los ciudadanos de este país le van a dar donde más les duele y no es en el bolsillo, que ya lo tienen repleto, ni en el orgullo, esos ámbitos son exclusivos del común de los mortales a excepción de los dirigentes socialistas. Me estoy refiriendo a las urnas. Y, sin que sirva de precedente, voy a felicitar al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por el anuncio efectuado este fin de semana en la entrevista concedida a su periódico de cabecera y de chequera, en la que desveló que se va a presentar a la reelección. A ver si esta revelación no se queda como la mayor parte de las que hace, es decir, a contradirección. Porque lo habitual en él es eso de que donde dije digo, digo Diego.

Las últimas encuestas de intención de voto, salvo las del paniaguado Tezanos, dejan a los socialistas con su menor representación de la historia en el Congreso de los Diputados. Esto para algunos es una sorpresa, pero para otros, entre los que se encuentra un servidor, lo alarmante no es el descalabro del PSOE, sino que los jóvenes de entre 18 y 20 años se decantan mayoritariamente por la extrema derecha y que los menores de 35 en Cataluña también optan por partidos como Alianza Catalana o VOX. Ahora la culpa volverá a ser del PP, como de costumbre, porque el partido que gobierna, junto con sus socios, no conoce la autocrítica. Ellos se quedan con lo positivo y lo negativo siempre lo extrapolan a la oposición, o lo que es lo mismo, son unos auténticos expertos en hacer trampas en el solitario. Ven. No hay novedad alguna entre nuestra clase política, siempre nadan en los mismos fangos unos con máquina y otros sin ella, pero a fin de cuentas siempre están chapoteando en el lodazal como 'Peppa Pig'.