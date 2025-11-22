Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Un cartel anuncia las rebajas del llamado 'Black Friday' en un comercio en Madrid. EFE

Soy un romo

Dejar de mirar vídeos y memes en el móvil va a ser una decisión personal, como lo es no beber

Juan Gómez-Jurado

Juan Gómez-Jurado

Sábado, 22 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Romo, ma. (Del m. or. que el port. rombo). 1. adj. Obtuso y sin punta. 2. adj. De nariz pequeña y poco puntiaguda.

Hasta hace ... nada, romo, como palabra, se usaba con ese significado que lee usted arriba. Valía lo mismo para un cuchillo barato que para alguien con nariz de enano de 'El Señor de los anillos'. Pero eso que llevamos en el bolsillo ha reventado los diques y hoy, al menos ahora mismo, ROMO es también un acrónimo de Relief Of Missing Out (Alivio de Perderse Algo) que nace de otro acrónimo, FOMO (Miedo a Perderse Algo) que define el momento, ahora más momento que nunca, que nos define. Frente a ese miedo a perderse algo que llena ciudades, conciertos, estadios y canales de Youtube, comienza, como una emocionante resistencia, como una barricada de las de Kubrick, un grupo de personas que han saturado de tanta ansiedad, que no pueden seguir el ritmo al que nos llevan los señores que tiran de cada una de las cuerdas que nos lleva como a títeres en mano de enfermo de parkinson de 'Black Friday' a compras de Navidad, de Halloween a San Valentín, del libro de la semana al libro de la semana que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  5. 5 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada
  6. 6 Se busca un águila de Harris perdida en Monachil
  7. 7 Cae el matrimonio que obligó a siete mujeres a prostituirse en pisos de Granada y Almería
  8. 8 Reabre por completo la autovía de la Costa granadina: ya se puede circular en ambos sentidos
  9. 9 Firmado el acuerdo internacional que garantiza los 800 millones de presupuesto del acelerador de Granada
  10. 10

    El Centro de Drogodependencias pone en riesgo la restauración del Hospital de San Juan de Dios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Soy un romo

Soy un romo