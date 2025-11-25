Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Tomografía de un instante

La celebración sanchista de la muerte de Franco se ha vuelto en su contra y ha sido televisada

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 25 de noviembre 2025, 00:21

'Anatomía de un instante' no es gran cosa desde una perspectiva audiovisual, es incluso demasiado convencional, pero su importancia, como la del libro de ... Cercas, reside en su diálogo con la coyuntura política actual. Ver a Sánchez el jueves pasado, festividad del 20-N, presentando la serie a bombo y platillo en el Congreso, como si le fuera la vida en ello, escoltado por Armengol, Rodríguez y Cercas y los socios de Movistar, como un alegato en pro de la democracia y contra el abuso de poder, fue un acontecimiento tan irónico como paradójico. No tuve más remedio que recuperar mi lectura del libro antes de enfrentarme a la visión de la serie con esas imágenes culpables impresas en la retina.

