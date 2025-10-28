Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Isabel Preysler durante la presentación de 'Mi verdadera historia'. EP

Armas de mujer

Las preguntas son un instrumento esencial en la vida y en la política, en la justicia y en el amor, en la familia y en las relaciones

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 28 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Preguntar es revolucionario en un mundo donde hay demasiadas preguntas, queremos saberlo todo, y muy pocas respuestas disponibles, nos quieren ocultar todo lo posible. Preguntar ... es un gesto de libertad en un mundo donde la información se convierte con facilidad en materia reservada. Solo quien tiene mucho que esconder se niega a contestar. La propaganda, el insulto o el silencio no son estrategias inteligentes frente a las preguntas incómodas. Honestidad, franqueza, transparencia son virtudes democráticas que sirven de escudo contra la inquisición periodística o judicial. El miedo a las preguntas delata una actitud débil y vulnerable, fundada en secretos y mentiras. Es preocupante en estos tiempos esta voluntad de represión y censura, así la llaman sus detractores, o de control y comunicación, como hacen sus valedores. Preguntas y más preguntas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una joven en un piso de estudiantes de Granada pese el intento de la Policía de reanimarla
  2. 2 La Guardia Civil descubre 3,2 toneladas de hachís ocultas entre cartones reciclados en Granada
  3. 3 Encuentran a un hombre fallecido en su vivienda de Chauchina
  4. 4 Meteorólogos se ponen de acuerdo en Granada: así lloverá este martes con horas clave
  5. 5 «Me acabo de salvar de un desastre en el que se convertiría este viaje a Granada, de no ser porque me di cuenta a tiempo»
  6. 6 Ya es oficial: los cuatro restaurantes con las mejores croquetas de Granada
  7. 7 Un accidente entre dos motos colapsa la Circunvalación de Granada
  8. 8 Gerardo Cuerva: «Es más importante conectar el aeropuerto de Granada con Málaga que traer un vuelo de Europa»
  9. 9 El enterrador de varios cementerios de Granada que aprendió el oficio de su padre
  10. 10 Un joven de 20 años detenido en Granada por robar el coche a un policía en un hotel de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Armas de mujer

Armas de mujer