Armas de mujer

Preguntar es revolucionario en un mundo donde hay demasiadas preguntas, queremos saberlo todo, y muy pocas respuestas disponibles, nos quieren ocultar todo lo posible. Preguntar ... es un gesto de libertad en un mundo donde la información se convierte con facilidad en materia reservada. Solo quien tiene mucho que esconder se niega a contestar. La propaganda, el insulto o el silencio no son estrategias inteligentes frente a las preguntas incómodas. Honestidad, franqueza, transparencia son virtudes democráticas que sirven de escudo contra la inquisición periodística o judicial. El miedo a las preguntas delata una actitud débil y vulnerable, fundada en secretos y mentiras. Es preocupante en estos tiempos esta voluntad de represión y censura, así la llaman sus detractores, o de control y comunicación, como hacen sus valedores. Preguntas y más preguntas.

Hace falta valor, lo sé, para sacar libro al mismo tiempo que la reina del glamour, Isabel Preysler, publica sus memorias. La historia verdadera de su vida, nada menos, con Vargas Llosa como estrella invitada del culebrón de seda y charol donde los celos sexuales juegan un papel fundamental. La identificación de la mujer con la verdad es mucho más que una cuestión filosófica o cultural. Es un cuestionamiento del orden patriarcal, basado en mitos y patrañas. Ver desnudarse a la mujer equivale, por tanto, a dejar en evidencia la impostura del hombre.

En la versión de Preysler, Vargas Llosa se transforma al fin en personaje de 'Madame Bovary', su novela favorita, encarnando a cualquiera de sus amantes, o transfigurándose en un avatar masculino de la aventurera adúltera. La orgía perpetua de vida y escritura del gran novelista peruano admite todas las posibilidades del deseo, ya sean reales o solo fantásticas. Sin embargo, nunca sabremos quién ha escrito de verdad estas memorias. Al menos Vargas Llosa era autor de sus libros, y de las cartas comprometedoras. Preguntas y más preguntas.

A todo esto, yo también me atrevo, en este contexto, a publicar nueva novela, 'Todas las hijas de la casa de mi padre'. Justo ahora, cuando van a cumplirse cincuenta años de la muerte de Franco. Pese a su origen autobiográfico, está narrada y protagonizada por una mujer y ocurre en la Transición, entre 1976 y 1983, aquellos años frenéticos de liberación y destape. Mi madre está feliz después de leerla. Gracias a la ficción, ha perdido a un hijo y ha ganado a una hija, como siempre quiso. Lo que son las cosas. Preguntas y más preguntas.