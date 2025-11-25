Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Más violencia contra ellas

Juan de Dios Villanueva Roa

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:28

Comenta

Lo hemos podido ver, un ser despreciable con un puro en la boca, con la bandera preconstitucional en las manos, con la desvergüenza fuera de ... todo sentido común, agarra y pellizca los pechos de dos mujeres que están manifestándose en la calle con el torso desnudo. Las cámaras son testigos, otras gentes también, todo el país o estado o nación lo ha podido ver. Ellas tienen que denunciar, de lo contrario no pasa nada. El medio centenar de mujeres muertas cada año en este estado, nación, patria o país no pueden ya denunciar. Están muertas, sus carnes han sido violentadas por las manos asesinas de sus compañeros, amantes, esposos. Ya están enterradas o incineradas. Antes se lo dieron todo y ellos le quitaron la vida, las asesinaron –esta palabra les cuesta a algunos pronunciarla y las cambian por insultantes expresiones–. Aquí todas y todos tenemos el mismo derecho a la vida, pero en estos momentos aquellos que ofrecen la muerte para sus compañeras parecen estar un poco más respaldados por quienes quieren confundir las cosas, por quienes pretenden justificarse o taparse con la sangre de ellas. Y se dicen frases insidiosas, algunas expresiones que atentan contra la inteligencia humana. Pero parece no pasar nada. El año que viene volverán a morir otras tantas y algunos de sus hijos. Y saldrán los abanderados de la libertad a decir que ellas también matan a sus compañeros y que además mienten y manipulan. E incluso se vociferarán consignas que justifican estos asesinatos con altavoces y serán aplaudidos por los descerebrados que no ven más allá de sus genitales e intereses. Un año más, medio centenar más. ¿Hasta cuándo?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  7. 7 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Más violencia contra ellas