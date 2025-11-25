Más violencia contra ellas

Comenta Compartir

Lo hemos podido ver, un ser despreciable con un puro en la boca, con la bandera preconstitucional en las manos, con la desvergüenza fuera de ... todo sentido común, agarra y pellizca los pechos de dos mujeres que están manifestándose en la calle con el torso desnudo. Las cámaras son testigos, otras gentes también, todo el país o estado o nación lo ha podido ver. Ellas tienen que denunciar, de lo contrario no pasa nada. El medio centenar de mujeres muertas cada año en este estado, nación, patria o país no pueden ya denunciar. Están muertas, sus carnes han sido violentadas por las manos asesinas de sus compañeros, amantes, esposos. Ya están enterradas o incineradas. Antes se lo dieron todo y ellos le quitaron la vida, las asesinaron –esta palabra les cuesta a algunos pronunciarla y las cambian por insultantes expresiones–. Aquí todas y todos tenemos el mismo derecho a la vida, pero en estos momentos aquellos que ofrecen la muerte para sus compañeras parecen estar un poco más respaldados por quienes quieren confundir las cosas, por quienes pretenden justificarse o taparse con la sangre de ellas. Y se dicen frases insidiosas, algunas expresiones que atentan contra la inteligencia humana. Pero parece no pasar nada. El año que viene volverán a morir otras tantas y algunos de sus hijos. Y saldrán los abanderados de la libertad a decir que ellas también matan a sus compañeros y que además mienten y manipulan. E incluso se vociferarán consignas que justifican estos asesinatos con altavoces y serán aplaudidos por los descerebrados que no ven más allá de sus genitales e intereses. Un año más, medio centenar más. ¿Hasta cuándo?

