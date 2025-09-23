Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

María Pérez y sus padres

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 23 de septiembre 2025, 23:01

«No por ser María quien es dejamos de currar todos los días, como su madre, que se dedica a la ayuda a domicilio», dice ... su padre a Ideal, de la mano de J. M. Cejudo. Y es que él, Luis, trabaja en lo que sea, campo, obra, limpiando calles en Orce… Su madre, Paqui, se dedica a ayuda en domicilio, cuidando a quienes la necesitan. Humildad, como casi toda la gente de ese pueblo famoso por su hombre, en esa zona del norte granadino con inviernos duros, que parece lejana a todos sitios, con Galera, María, Cúllar… Tierras en las que cada cual se hace a sí mismo. De donde salió la atleta más grande de todos los tiempos, igualada a Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. Y lo que aún tiene por delante. Dicen quienes comparten su vida que su capacidad de superarse es enorme; siendo de donde es, viniendo de quien viene y de donde viene no podemos esperar otra cosa. Ella, que ha estudiado el grado de magisterio, tenía pocas posibilidades de romper lo pre-escrito hace casi treinta años, al nacer: luchar, luchar más que los demás. No había otro camino para romper lo que todo ser humano puede romper, para reescribir su vida. Vendrán premios, llegarán reconocimientos, pero la vida del atleta es corta, efímera. Y ha de labrarse el futuro más allá del hoy. Ella lo sabe, porque desde la humildad se aprende más que desde la opulencia, porque no hay más camino que la resistencia y la lucha para alcanzar ese espacio, no mejor, no más arriba, más allá. Ella lo ha conseguido, pero mañana volverá a amanecer y habrá de comenzarse una nueva carrera, y eso solo lo saben quienes decidieron y pudieron reescribir su vida, como María, la hija de dos trabajadores de Orce, provincia de Granada. Orgullo de todos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  3. 3 ¿Qué debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada desde el 1 de octubre?
  4. 4 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  5. 5

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  6. 6

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  7. 7

    La Guardia Civil investiga un posible tiroteo en una pelea en Santa Fe
  8. 8

    Apuñalan a un joven de 19 años en Las Gabias
  9. 9 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  10. 10

    Así será el concierto de campanas para la Patrona de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal María Pérez y sus padres