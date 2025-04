Desde Harvard al universo

Comenta Compartir

Le ha dicho Alan M. Garber, decano de la Universidad de Harvard, a su comunidad universitaria que, ante las acometidas del gobierno estadounidense intentando intervenir ... en el día a día de una institución, vanguardia mundial sobre investigaciones en avances transformadores, desde tratamientos para enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la diabetes, hasta avances en inteligencia artificial, ciencia e ingeniería cuánticas, y muchas otras áreas de potencial (sic), amenazando con retirar las subvenciones si no siguen sus demandas que buscan regular las condiciones intelectuales de Harvard, excediendo las facultades gubernamentales y violando los derechos y sus valores como institución dedicada a la búsqueda, producción y difusión del conocimiento, dice que ellos van a seguir buscando la verdad que libera y hace avanzar a la humanidad, desde la libertad de pensamiento e investigación. Ole por Garber, que conoce perfectamente lo que significa y simboliza la Universidad, institución nacida para hacer avanzar al mundo desde la libertad de sus individuos y desde el conocimiento que genera y distribuye. Y en este punto da igual que sea pública o privada si sus fines son universales, no especulativos y sectarios, no influenciables por el gobierno de turno, que, en este caso, busca castrar estos valores que deben mover esta institución, se llame como se llame y se sitúe en el puesto que sea. Universal, ahí está la clave, y por eso parar los pies a quienes intenten manipularlas o ponerlas bajo intereses espurios es señal de decencia intelectual, que no tiene quien hace lo contrario. En este caso se trata de una universidad privada, pero toda universidad debe recorrer caminos sembrados por principios similares. No pueden estar al servicio de otros intereses que los manifestados en esa carta que el decano envió a su comunidad. Veremos cómo acaba esto.

