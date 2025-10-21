Don Benigno, la palabra en Pinos Puente

Comenta Compartir

Un pueblo avanza cuando su gente avanza, cuando impide que alguien se quede atrás, cuando prospera a partir del conocimiento y la educación conjuntos. Estos ... traerán a los otros: igualdad, cultura, sanidad, libertad, prosperidad. Lo contrario solo llevará a la tragedia de quien solo conoce el trabajo para el señor, al servilismo, sea quien sea, cacique o político; a una naturaleza despiadada que enfrenta al ser humano consigo mismo; a la desigualdad en la que unos siempre estarán sobre los otros. Pinos Puente tuvo un maestro llamado Benigno Vaquero, Don Benigno, quien inoculó el amor por el saber, por la educación, por el respeto, por la igualdad y por la libertad que da la lectura en infantes y jóvenes de su escuela. Hoy la asociación cultural que lleva su nombre, junto a la magnífica labor del ayuntamiento, siguen en esa lucha desde la perspectiva de la lectura y de la escritura, de la poesía y del relato, de la palabra siempre bien dicha. No conozco ninguna iniciativa municipal tan preciosa para el futuro de un pueblo como esta, con tantos y tan fuertemente implicados. En los centros educativos de Pinos y pueblos de los alrededores se fomenta el aprendizaje de la escritura creativa, de la poesía desde hace casi 50 años. No podía ser menos en estas tierras de las que Lorca extrajo tanto lirismo de sus gentes, de quienes labraban los campos, las vegas en las que siguen sembrando el futuro, pero también con una conciencia literaria que consigue sembrar versos en las mentes y en los corazones de sus niñas y niños. Vaya mi mayor respeto para esta asociación de Don Benigno Vaquero y de este ayuntamiento con unos ediles que sí les importan estas cosas, también estas cosas.

