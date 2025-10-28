La deconstrucción social

Comenta Compartir

Un preso golpea hasta dejar sin sentido a un funcionario de prisiones; un paciente se abalanza sobre su médico porque no le da la prescripción ... deseada; una familia se enfrenta al maestro de su hijo porque considera que el niño no vive feliz en la escuela haciendo lo que le viene en gana; un energúmeno atraviesa su coche ante otro y golpea al conductor porque considera que él tenía prioridad en una rotonda; un político insulta a otro en la cámara –cualquier cámara– ante la falta de argumentos para defender una postura coherente y convincente… Las cosas mientras peor, mejor; esparciendo banalidades, demostrando lo soez que se puede ser; ninguneando al respeto, dejando la educación encerrada en un cajón.

No es apocalíptico. Podría haber escogido noticias y comentarios mucho más crudos y crueles, no he querido entrar en los subterráneos que hoy ocupan los noticiarios porque me niego aquí y ahora a seguir haciendo el juego a los interesados en que nada funcione, no ya esperando con la caña puesta; sino provocando situaciones que hagan clamar lo que a ellos interesa. La falta de respeto, la impunidad dada solo es reflejo de lo que una parte muy interesada nos está vendiendo. Y la otra parte no está reaccionando como debería. El juego está servido. El resultado no beneficia a nadie. Y ya están las dos partes una vez más jugando con la piel de los otros, que somos nosotros. Al menos alguien, mientras, lee a Delibes, a Lorca o a Escribano; al menos alguien sigue con su esfuerzo y trabajo en la creación del día a día, pero apenas se llega al gran mundo, Trump y los suyos se encargan de deconstruir con la infamia una sociedad que entre todos hemos construido.

