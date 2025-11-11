Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cartas al cielo desde Armilla

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 11 de noviembre 2025, 22:53

Al final siempre se apunta hacia la escuela como espacio que cubra carencias, deficiencias o imposibilidades de la casa. Y sobre la espalda del magisterio ... se van cargando contenidos, valores, experiencias, aspectos educacionales propios de las familias. Y ojo con los límites, que en algunos casos son muy finos, delicados, tenues y en algunas familias se levantan ampollas con facilidad. Hablábamos el otro día del alejamiento de los menores de los aconteceres relacionados con la muerte de familiares mientras se alentaban celebraciones en las que la muerte se trata como diversión, Halloween sin ir más lejos, en la que son otras culturas lejanas las dominantes. Y me llega a través de 'Ideal en clase', de la mano del insigne Antonio Arenas, una experiencia desarrollada hace unas semanas en el CEIP Miguel de Cervantes de Armilla, actividad en beneficio de valores, emociones y desarrollo de las cualidades humanas (sic), como fue la de redactar cartas al cielo, escritos a los familiares muertos pero que permanecen en el corazón, memoria y alma de sus nietos; cartas con una prosa llena de amor y a veces de humor (una recoge a su abuelo Pepe, quien no se enfadaba ni cuando le tiraba del bigote). Escritos en los que el alumnado rememora a sus seres queridos acompañando a veces su prosa con imágenes, leyendo en público sus escritos, sintiendo sus orígenes y perviviendo los recorridos vitales que los acompañaron hasta ese momento familiar, social y personal. Se aprende más y mejor desde lo propio, desde la experiencia, desde lo vivido, integrando en la propia cultura los hechos fundamentales que nos han traído hasta aquí. Y las familias deben involucrarse también en esta parte educativa de sus pupilos.

