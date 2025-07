Carta a Trump

Señor Trump, permítame unas frases brotadas desde la serenidad de quien vive en una tierra en la que todos los que traen buena voluntad son ... bienvenidos. Usted ha dicho que nosotros nos portamos muy mal porque no queremos rebajar servicios sociales, gastos en sanidad, inversiones en educación, atención a la tercera edad…, para gastarlo en armas que su país fabrica. Usted acusa a España, que en su día acogió y mantiene bases militares que le permiten trazar recorridos hacia Oriente Medio con sus fuerzas de combate, de insolidaria. No entraré a exponer para qué, todo el mundo lo sabe. Desde su desconocimiento absoluto, se permite el lujo de descalificarnos a los hispanos, a los de España y a los de América, porque se considera superior. Tal vez sea porque es rico y está acostumbrado a manipular las vidas de quienes se convierten en súbditos suyos. Se flanquea por hombres trajeados, ricos, que apoyan sus ideas por muy descabelladas que sean.

Usted, don Donald, nos hace ver que las conquistas sociales jamás son definitivas, que su perdurabilidad es manifiesta, que en cualquier momento se pueden caer avances alcanzados, que solo se mantienen mientras las generaciones de cada época lo desean, porque llegadas gentes como usted, que atentan contra los derechos humanos más básicos para ganar dinero, más dinero, y por su ego, todo se puede venir abajo. Y nadie reacciona. Perdón, aquí sí, aquí hay un gobierno que le ha dicho No, y yo, que puedo estar en acuerdo o desacuerdo con otras acciones, me he sentido orgulloso de que desde España hayamos dicho que no somos como usted, que nos quedamos con las mejoras en salud, educación, pensiones…, antes que en comprarle sus fragatas y misiles. Reflexione, y a sus palmeros los esperamos cuando usted ya no esté donde está.