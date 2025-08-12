Candil por los pasillos

Comenta Compartir

Mientras quienes han de destinar fondos suficientes para que los mayores mantengan su dignidad no lo hagan no habremos avanzado nada en una sociedad cada ... vez más alejada de la realidad de la ciudadanía, cada vez más robotizada con unos cuantos que se creen luciérnagas del futuro, sin contemplar que el presente es el que se vive y por el que también hay que apostar. Ahí, en ese saco, metemos a la banca, ese poder social y económico que ha decidido digitalizarlo casi todo, dejando a los pies de los caballos a la mayoría de la población que no pertenece al mundo cibernético, siendo los clientes más leales y que menos problemas dan –será por eso por lo que abusan de ellos–; las administraciones públicas están al servicio de los votantes, sin considerar tampoco que hay una población dependiente que no puede acceder a los nuevos sistemas de administrar que, desde esas mentes llenas de luces, han quedado deslumbradas por su falta de empatía y conocimiento de una realidad que apartan, por legislar desde la ignorancia o desde la mala fe. Y después están las propias familias, que no tienen nada que ver con las de hace cuarenta o cincuenta años, en las que los mayores eran parte fundamental, pilares básicos sobre los que se sostenían las decisiones y la economía, con los que habitaban y se dejaban asesorar porque entendían que el mañana es una intersección del presente y el pasado. Hoy desconocen la realidad de lo que es convivir con un abuelo, y si pueden los apartan, acudiendo con frecuencia cuando es menester a su ayuda económica o incluso de servicio doméstico. Seguiremos.

