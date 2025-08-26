Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Candil candilón, cuéntalas bien

Juan de Dios Villanueva Roa

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 26 de agosto 2025, 22:32

Ya estamos a finales de agosto, mes de los incendios que han mostrado la imprevisión de los gobiernos. Regresaremos a una normalidad que muchos temen. ... No por las labores rutinarias, más bien por volver a encarar la realidad que igual no es tan deseada. Cada cual vuelve a sus cosas y obligaciones, afronta y se enfrenta a sus verdades. Y aquellas secuencias vitales, que siendo queridas también pueden ser temidas, están ahí, aguardando entre las horas del reloj, ese que no mueve sus agujas, pero que marca nuestras vidas. Quienes son mayores observan tal vez impávidos este paso del tiempo, este mimetismo de vivencias que comienzan y terminan en alcanzar al día siguiente, tal vez deseando en sus fueros íntimos que la naturaleza concluya su labor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

