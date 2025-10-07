Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bocazas y puñetazos

Juan de Dios Villanueva Roa

Martes, 7 de octubre 2025, 23:19

Caminamos zancajosos hacia una sociedad en la que todo vale. ¿Culpables? Por supuesto, la clase política que busca gobernar, aunque tenga que cargarse las estructuras ... sociales que tanto costaron crear. Vivimos tal aumento de agresividad, de impunidad, del que pueda golpear que golpee por nuestras calles que en algún momento se prenderá la llama. Las chispas están por doquier, el odio comienza a impregnar los corazones. Los aspirantes lo dan todo por válido. Fanatismo sin espíritu mínimamente crítico. Cualquiera cree que puede insultar, golpear, amedrentar y hacer lo que le dé su santa gana, que como le dicen que esto hay que tumbarlo pues aporta su granito de decrepitud. ¿Dónde está el respeto, la civilidad, las controversias, aunque queden en peineta o pitido? Ya no, ahora se persigue, se para y se agrede, y se sale corriendo porque no pasa nada.

