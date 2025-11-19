Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Destacamos

Aeropuerto, mano tendida

Juan de Dios Villanueva Roa

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Francis, quien ahora ostenta la presidencia de la diputación granadina, dice que Fran, el actual presidente de la diputación jiennense, salió rebotado de la reunión ... de la mesa del aeropuerto diciendo que Fran le había faltado al respeto. La cosa anda en que Francis quiere que Fran pague lo mismo que él, es decir, equiparar en gastos a las dos diputaciones. Fran dice que a ver, que Granada tiene el aeropuerto a 12 kilómetros y a Jaén le pilla algo más a trasmano; dice que lo prudente es dejar que la diputación de Jaén sea quien administre sus presupuestos y que aporte lo que deba ser. Francis ha salido desairado por tal respuesta. Sensatez que se espera de quien tan buen sueldo cobra de lo público. Pero hay que buscar confrontación en todo. Son órdenes de arriba. La gente empieza a estar asqueada de que uno diga que hace sol cuando lo hace y el otro saque los colmillos con la próxima lluvia. No es el camino, y traer hasta aquí también esas trifulcas para conseguir sonrisas en Madrid, o puestos futuros, por supuestos apoyos en las batallitas de poder ajenas, solo ensucia la buena imagen que la diputación nazarí alcanzó con Pepe Entrena. Más razonable sería que se establecieran unos criterios apoyados en la proporcionalidad basados en diferentes criterios de lo aportado por el aeropuerto a ambas provincias, como visitantes por provincia, servicios a la comunidad, beneficiarios directos, puestos de trabajo generados... que reciba cada cual, y a partir de ahí ver lo que cada una tiene que aportar. Pero más parece aquello de quien pueda hacer que haga que una posición racional y positiva de la realidad que interesa a ambas provincias hermanas sin que ninguna haga el primo.

