L.P.

El reservado del Ventorro

El impacto del factor humano en las catástrofes naturales, normalmente, es ínfimo

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 1 de diciembre 2025, 00:26

No es fácil de entender el enfoque investigador de la jueza instructora de la dana de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, que, en su objetivo de ... esclarecer la cadena de decisiones del día 29 de octubre, ha acabado pidiendo la foto del reservado donde almorzó el expresidente Carlos Mazón con la periodista Maribel Vilaplana. Su ofuscación en rastrear los detalles de la comida -menú incluido-, el ticket del parking, el alcance del oído de la periodista, en una larga y tortuosa instrucción, parece partir de la convicción de que un criminal anda suelto. La fotografía del reservado, la factura del almuerzo: todo se presenta como la escena de un crimen.

