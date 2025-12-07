Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Medias verdades

Las memorias de Juan Carlos I hay que leerlas para entenderla Transición y el 23-F

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:46

Comenta

De las memorias de don Juan Carlos ('Reconciliación') lo más interesante, a mi juicio, son los capítulos dedicados a su elección de Adolfo Suárez para ... pilotar la Transición a la democracia y el dedicado al 23 F. «Era diferente de los demás miembros del régimen con los que yo trataba: no había conocido la Guerra Civil, tenía ansias de cambio, era muy franco conmigo y tenía el valor de sus convicciones», dice de Suárez. Y sobre el 23-F : «No hubo un solo intento de golpe de Estado, sino tres». «Poco antes del golpe, Milans del Bosch le dijo a don Juan: 'Antes de jubilarme, voy a sacar los tanques a la calle'. Para ser sincero, cuando mi padre me lo contó, no me lo tomé en serio, aunque debía haberlo hecho». En el fondo, creo que el resto del libro es espuma de sentimientos, anécdotas, intentos de exculpación y medias verdades sobre asuntos íntimos o de su entorno. Pero todo el libro está impregnado de su dolorosa sensación de abandono, lamiéndose las heridas en el desierto de Abu Dabi. Porque no deja de ser injusto, que el emérito esté viviendo en el exilio, repudiado y abandonado, mientras dirigentes políticos responsables de fechorías mucho más graves que las suyas se siguen paseando ufanos por los salones de la nación. Ellos ni han pedido perdón, ni se han arrepentido, como hace el desterrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La resurrección del mercado de San Agustín
  2. 2 Fallece Clemente Arco, presidente de la asociación de vecinos de Casería de Montijo
  3. 3 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos jóvenes de 19 y 20 años que estaban en apuros en la Sierra
  5. 5

    Isabel la Católica estrena casa en el Albaicín
  6. 6

    Una jornada de decoración en el pueblo más navideño de la Costa
  7. 7

    La plaga silenciosa del suicidio entre los jóvenes
  8. 8 Los premios IDEALES reconocen a cinco talentos de la cultura de Granada
  9. 9 Granada habilitará una nueva zona verde en la avenida de Andalucía con un parque urbano
  10. 10

    «Agradezco cada día no haberme quitado la vida a los 14 años»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Medias verdades