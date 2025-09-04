Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Sánchez, minutos antes de comenzar la entrevista en TVE. EFE

Expectativas frustradas

Los sondeos de opinión y la entrevista de Sánchez arruinan los pronósticos de cambio

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:00

Alguien, con bastante fundamento, advirtió que el político es un raro animal que se alimenta de expectativas. Y, en este septiembre, recién estrenado, los cofrades ... de los partidos se han podido dar un atracón de expectativas cruzando sondeos de intención de voto, procesos judiciales pendientes, el estado de ánimo de Puigdemont o, incluso, las conspiraciones de Podemos contra el Gobierno en la sede subrepticia de la Taberna Garibaldi. Las primeras encuestas del curso político enardecen a los partidos del otro lado del muro sanchista. Pero, al mismo tiempo, crean un rompecabezas difícil de solventar. Cierto que el Partido Popular sigue distanciando al PSOE en unos cuarenta escaños, aunque se estanca en su aspiración de lograr la ansiada mayoría absoluta. Porque, a su derecha, Vox continúa recuperando terreno hasta rozar los 52 diputados que consiguió en las elecciones de 2019 y que no sirvieron para arrebatar el poder al bloque de la izquierda socio-radical. El PSOE de Sánchez o el sanchismo socialista, resiste, como su guía, por encima de los cien escaños a pesar de la que le esta cayendo. No pueden olvidar los peritos en expectativas que Sánchez logró la primera investidura de la moción de censura, contra Rajoy, con solo 84 parlamentarios y él mismo sin escaño propio. Así que las perspectivas recalentadas por los aparateros del PP de que estamos en la antesala del final del sanchismo no están muy claras. Con la inmigración ilegal y la penosa gestión de los incendios de agosto por la clase política gobernante, lo más probable es que Vox siga subiendo. Eso sí, a costa del PP, con lo cual la suma de las derechas desde el centro hasta el extremo, más que suma puede ser resta. Con dos efectos colaterales. Que pueden atizar el mantra del «que viene Abascal» y pondría un precio imposible a Feijóo para contar con los votos de Vox en una eventual investidura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  2. 2

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  3. 3

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  4. 4

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  5. 5

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  6. 6

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas
  7. 7

    Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz
  8. 8

    Dos imprudencias provocan el incendio de Maracena y otro en el camino de los Neveros
  9. 9

    Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF
  10. 10

    Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Expectativas frustradas

Expectativas frustradas