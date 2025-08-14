Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Raúl Doblado

Disculpen las mejoras

La campaña publicitaria no hace sino agravar la indignación de los usuarios de una Renfe desbordada

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:32

En las principales estaciones ferroviarias del país, a los pasajeros que soportan los retrasos o cancelaciones de sus viajes, los que llegan agotados después de ... horas de parón, sin aire acondicionado, por las múltiples averías de este caótico verano ferroviario, les espera una campaña de Renfe y Adif con la sarcástica leyenda: 'Disculpen las mejoras'. A la mayoría no le hace ninguna gracia, ni le conforta en su contratiempo. Más bien solo agrava su indignación por el caos de averías diarias, trenes parados, nula información y asistencia a cuenta gotas. ¿Que ha sido de la joya de la corona, la flamante red de Alta Velocidad que puso a España a la cabeza de Europa en transporte rápido, puntual y seguro?

