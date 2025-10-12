Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Atencióna Francia

Puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:07

Comenta

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de Estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda e intensificando la polarización social y el malestar en la calle. El viejo sueño de Le Pen a punto de hacerse realidad porque ante el caos, la pérdida de la 'grandeur', la inmigración en carne viva y la voladura del centro político, uno de los suyos puede llegar al Elíseo. La izquierda, dividida en una constelación de formaciones, no se resigna a que el Estado de súper-bienestar que disfrutaban las clases medias y populares durante los años de champagne y rosas deje paso a la austeridad y la jubilación a los 64 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  2. 2 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  5. 5 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  6. 6

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  7. 7 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  8. 8

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  9. 9 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  10. 10 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Atencióna Francia