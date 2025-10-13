Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
AFP

Atención a Francia

Del colapso puede surgir el populismo lepenista o el de extrema izquierda complaciente con Putin y con Hamás

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:02

Comenta

La República francesa está empantanada en una crisis sistémica, ofreciendo el penoso espectáculo del juego partidista, con una clase política sumida en una absoluta mediocridad ... y falta de visión de estado. Un presidente, Emmanuel Macron, que se resiste a marchar a pesar de la ingobernabilidad de una nación, sin Presupuestos, con el timón del Ejecutivo cambiando de manos, acumulando una gigantesca deuda, intensificando la polarización social y el malestar en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»
  2. 2 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  3. 3

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  4. 4 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  5. 5

    El Parque Nacional eliminará el último vestigio humano de la cumbre del Veleta
  6. 6 Un pueblo del Valle de Lecrín celebrará este domingo la Primera Fiesta de las Granadas
  7. 7 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  8. 8 Importante aviso de un famoso cardiólogo andaluz: «El 90% usa mal el aceite de oliva»
  9. 9

    «Hablar claro es un derecho democrático, no significa tener la lengua suelta»
  10. 10 Rescatan una furgoneta que se ha parado al borde de un precipicio en Gorafe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Atención a Francia

Atención a Francia