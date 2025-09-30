Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez EFE

Santos inocentes

Las declaraciones de Sánchez sobre la inocencia de su mujer y su hermano son muy sospechosas

Juan Carlos Ferrer

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:24

Échenle la culpa a Kafka, si quieren, pero cada vez que alguien proclama en voz alta su inocencia, o la de otro, percibo su culpabilidad. ... Leer «El proceso» a los veinte años, cuando aún estudiaba Derecho, me deformó la mente para siempre y corrompió mis categorías, es cierto, hasta extremos indefendibles. Estudiaba Derecho como un ingenuo para comprender la verdad del mecanismo judicial de la inocencia y la culpabilidad, y abandoné la carrera hastiado de mis preguntas insensatas a los profesores y sus respuestas sin sentido.

