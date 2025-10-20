Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Recuerdos de octubre

Juan Antonio Díaz Sánchez

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:01

Granada, lunes, cuatro de octubre de dos mil cuatro, ocho y media de la mañana, aula dieciocho de la Facultad de Filosofía y Letras. Un ... cierto temor moraba en el interior de mi corazón ante la nueva etapa que comenzaba para éste que escribe. En realidad, es algo bastante común sentir un poco de miedo ante lo desconocido aderezado con un poco de asombro y de desconcierto; en fin, sentimientos humanos que cualquier persona pueda albergar en su interior con cierta expectación ante algo nuevo que acontece en su vida. Han transcurrido veintiún años de aquella primera clase de Historia Antigua de España y tengo la sensación de que se tratase de ayer mismo. Sin lugar a dudas, la vida nos ha cambiado a todos y todas.

