Un hueso llamado Mazón

José Torné-Dombidau y Jiménez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:07

El comportamiento que las izquierdas están teniendo con el que ha sido presidente de la Generalitat Valenciana, el alicantino Carlos Mazón Guixot, quien desde el ... 29 de octubre del pasado año está recibiendo duras criticas por aquéllas formaciones, hoy en la oposición, al que culpan, personal y exclusivamente, de ser el responsable de los terribles efectos causados en la población por una caudalosa y letal precipitación que los meteorólogos conocen con el nombre de 'dana' o 'gota fría', me recuerda, valga la comparación, cuando un perro agarra un hueso: no lo suelta.

