José García Román, inspirador de la música coral en Granada

Hoy se cumplen cincuenta años de la primera Convivencia Coral de Santo Domingo en la que participaron tres coros granadinos que llevaron a cabo diversos ... conciertos y actividades culturales. Aquel 16 de octubre tal iniciativa se presentaba como una idea innovadora adelantada a su tiempo, con la que se buscaba un mejor conocimiento y un intercambio de propuestas entre los miembros de las distintas corales participantes como enriquecimiento mutuo para renovar el entusiasmo y el quehacer cotidiano de las agrupaciones.

El organizador de aquellas jornadas de cuatro días de duración fue un joven y dinámico José García Román, como director del Coro de Cámara de la Iglesia de Santo Domingo, quien a partir de entonces y de manera apasionada ha desarrollado ininterrumpidamente una venturosa vida llena de proyectos artísticos para Granada. Uno de los más sobresalientes fue el impulso que dio al panorama coral de nuestra capital, llevado a cabo desde sus distintas facetas profesionales: como compositor, como director de coros, y como inquieto promotor cultural al organizar conciertos, muestras y actividades educativas para fomentar la creación, la formación, la participación y la difusión de esta forma de expresión artística. Su labor emprendedora no solo ha permitido preservar el patrimonio coral, sino que también ha facilitado nuevas composiciones e interpretaciones, a la vez que ha contribuido al fomento de la educación artística del público como necesidad de integrar la música en la vida de las personas.

La mayor parte de la aportación de García Román a la música coral de nuestra ciudad ha sido la de promover la riqueza de repertorios de la música polifónica de todos los tiempos a partir de su papel como director de la Coral Ciudad de Granada, con la que también estimuló la creación de partituras a cappella y con acompañamiento de piano, de órgano, de grupos de cámara y de orquestas sinfónicas; a lo largo de su recorrido, la Coral ha estrenado más de cincuenta obras propias y algunas de Juan-Alfonso García.

García Román no entiende la música coral sólo como una escuela de música, sino también integral, humanística; al frente de la Coral Ciudad de Granada manifestaba al respecto que en un coro «se aprende a saber estar, hacemos autocrítica, somos exigentes con nosotros mismos y con los demás, luchamos por el canto coral promoviendo e impulsando los encuentros a todos los niveles... Hemos tenido compañerismo, democracia, respeto por las normas y de aquí ha salido mucha gente que sabe oír e interpretar música».

La Coral Ciudad de Granada en el Encuentro Andaluz de Polifonía. San Jerónimo, 16 de mayo de 1987.

De la Coral Ciudad de Granada bebieron cientos de granadinos, muchos de los cuales iniciaron sus caminos profesionales en la música a partir de su paso por la práctica de la música polifónica en esta agrupación, en ámbitos como la composición, la interpretación, la investigación y la docencia de todos los niveles educativos. Los frutos de aquella siembra mantienen hoy la evidencia contrastada de la existencia de más de 70 coros que siguieron la estela de las habilidades musicales y aprendizajes alcanzados en la Coral Ciudad de Granada.

José García Román ha promocionado la música coral desde todos los puestos que ha ocupado al frente de las instituciones sociales y culturales en las que ha trabajado, tanto en el ámbito profesional como en el amateur. Gran parte de su vocación emprendedora la ha desempeñado en la Obra Social La General donde, entre otras muchas actividades, instauró el Ciclo de Música Antigua y las Jornadas de Música Contemporánea en las que participaron grandes intérpretes nacionales e internacionales de primera fila: aún recordamos los ecos de la inolvidable versión de la Pasión según San Mateo de J. S. Bach, interpretada en 1996 por The Sixteen en el Auditorio Manuel de Falla.

Su preocupación por las carencias culturales de nuestra sociedad lo han llevado de manera continua a intentar paliarlas mediante la promoción local de grupos artísticos vocacionales, esencia de la educación musical, con los que ha logrado instruir en la música a varias generaciones. Esta generosa inquietud le ha permitido estimular a casi todos los coros granadinos que se han beneficiado del impulso que han alcanzado al participar en los ciclos que García Román instauró, como las Muestras Corales de Navidad, el Aula de Música –en Granada, Motril, Loja, Guadix, Lanjarón–, o el Certamen Coral Andalucía Canta.

Desde la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora de las Angustias también abrió la contribución de agrupaciones corales de Granada para participar en el I Curso de Interpretación Coral, en el VI Congreso de Academias de Andalucía, en distintos actos corporativos anuales como la entrega de Medallas de Honor, la Ofrenda Musical, ceremonias In Memoriam, así como en los conciertos de clausura de algunas clases magistrales de Dirección Coral de los Cursos Manuel de Falla.

Entre sus más recientes iniciativas para el fomento de la música coral en Granada, José García Román fundó el Ciclo de Música y Tiempo Litúrgico, conciertos que se celebran en la Catedral de Granada en el marco de las festividades del calendario cristiano como Cuaresma, Pascua o Pentecostés, ciclo del que ya se han celebrado quince ediciones.

La promoción cultural que García Román ha desarrollado a lo largo de su vida ha permitido vincular a los coros con otras instituciones públicas y privadas, con centros educativos, asociaciones culturales y otros grupos sociales, ampliando su alcance e impacto en la comunidad, lo que le valió el reconocimiento de la Federación de Coros de Granada que le ha concedido recientemente su Medalla de Honor.

Hoy celebramos la música contigo, querido amigo, tus músicas, las nuestras, con las que has obsequiado a tantos intérpretes y oyentes, todas ellas esenciales y reconocidas por la crítica, las que has ofrecido altruistamente a tantas instituciones, las que forman parte de tu catálogo; una vida creativa jalonada también por la dignidad de tu pensamiento expresada a través de tus otras partituras de música callada, de audición interna, de visiones y principios renovadores, de textos escritos con los que has ido construyendo el más noble ideario de servicio a los demás en búsqueda permanente de una sociedad más justa y deseable. Con emoción y alegría, y con el cariño de nuestra amistad, te felicito en tu 80 cumpleaños con la esperanza de que mantengas el impulso de tu siempre música inspiradora.