Un cuarto de kilo

«Volver etéreo a lo sólido pintando un muro de blanco o haciendo desaparecer una cabaña en el bosque al revestirla de espejos»

José Moreno

Arquitecto

Viernes, 5 de diciembre 2025, 23:01

Hay arquitecturas que pesan un cuarto de kilo y otras que parecen cargar con toda la gravedad del planeta. Y, sin embargo, ambas pueden ocupar ... exactamente los mismos metros cúbicos. El peso en arquitectura –o mejor dicho, la sensación de peso– es uno de esos engaños sofisticados que manejamos sin darnos cuenta, una ilusión compartida entre materiales, geometría y ojos entrenados (o no). Porque, aunque parezca mentira, un muro puede pesar varias toneladas y aún así hacerte sentir que vuela.

