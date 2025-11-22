Arquitectura viva

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

«¿Qué sucedería si una vivienda tuviera la capacidad de cambiar la temperatura o la disposición de los muebles según nuestro estado de ánimo?»

José Moreno

Arquitecto

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:00

La arquitectura, tradicionalmente concebida como un refugio donde el ser humano se adapta al espacio, está a las puertas de una posible revolución. Aunque hoy ... en día, las viviendas dogmatizadas nos ofrecen ciertas comodidades que no van mucho más allá del control remoto de las persianas, luces o electrodomésticos, lo que muchos imaginan para el futuro de las viviendas puede llegar a ser notablemente más complejo: casas que no solo responden a nuestras necesidades físicas, sino que también sean capaces de interactuar de manera emocional con nosotros.

