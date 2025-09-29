Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

¿Genocidio o deicidio?

José Mérida Rojas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 23:16

Ambas cosas están en juego, las dos están ocurriendo. Los israelitas están masacrando hasta consumar el genocidio del pueblo palestino gazatí, no ya con la ... amenaza de la ayuda de su 'primo de zumosol', el superpoderes de los años 90 del pasado siglo en la publicidad televisiva, sino con su poder armamentístico mancomunado, y el silencio alevoso, sórdido y culposo, por dejación interesada de responsabilidades, de los países de occidente e indiferencia del resto del mundo. Sí los judíos también están matando a Dios, banalizando lo Divino en la conciencia y entendimiento de los hombres. Y unidos a la cruzada mundial contra la democracia están aceptando, con sus actualizadas y confederadas armas, el golpe de gracia a los derechos humanos y al estado de derecho.

