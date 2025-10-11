Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Sábado, 11 de octubre 2025, 22:45

Acostumbrados a que parte de nuestra clase política confunda el sistema representativo con la irresponsabilidad durante cuatro años, casi resulta extraordinaria la dimisión de la ... consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, por la mala gestión del programa de cribados del cáncer de mama. Pero no es nada extraordinario si se tiene en cuenta el deterioro de la sanidad pública andaluza, que aunque cuente con mayor presupuesto, según señala el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, no se destina a mejorar los programas de prevención o reforzar las plantillas, sino a realizar conciertos con el sector privado, como han denunciado los sindicatos. Si es verdad que el Gobierno andaluz ha tenido conocimiento del problema en el programa por boca de las propias afectadas, muchas cosas deberían cambiar. Pero es incompatible anunciar la rebaja de impuestos y el aumento de deducciones fiscales con el incremento de los recursos que se destinan a los servicios públicos. En la Junta parecen convencidos de que educación y sanidad estén en manos privadas. Así, el primer grado en IA en Andalucía lo impartirá una universidad privada de nueva creación, la Alfonso X el Sabio, y no la UGR. Por la misma regla de tres, no me extrañaría que la presunta mejora en la prestación de servicios sanitarios como los programas de prevención del cáncer de mama consistiera en externalizarlos. En este contexto, no me sorprende tampoco que haya quien prefiera no ir al médico. Tengo un amigo que debe de ser una bendición para la sanidad andaluza. Curiosamente se llama Juanma, como el presidente andaluz, y cuando enferma, pide cita en el servicio Salud Responde –no siempre–, que se la suele asignar para unos quince días después. En ese intervalo le da tiempo a automedicarse y a ponerse bueno, claro, por lo que termina cancelándola. Aunque yo creo que le basta con pensar que tiene que ir al médico para curarse. Y así lleva años, con una salud de hierro, alternando en la hostelería, que es lo que más se disfruta en Granada. Lo bueno es que si le pasa algo este fin de semana, seguramente se encontrará en los bares y restaurantes a alguno de los 5.000 médicos que estos días celebran un congreso en nuestra ciudad y que han agotado las reservas. ¿Los galenos serán como mi amigo, se tomarán una pastilla y tampoco irán al médico? Si estamos enfermos, lo mejor que podemos hacer es depositar nuestra confianza en un médico. Y del sistema sanitario andaluz. Incluso si te llamas Juanma.

