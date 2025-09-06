Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Historias de la mili

José María Pérez Zúñiga

Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:09

Afalta de propuestas políticas que fomenten una idea de España, no sé yo si sería una buena idea recuperar el servicio militar obligatorio, como ya ... planean otros países vecinos, caso de Francia y Alemania. La generación que ahora tiene más de cincuenta años cuenta historias para no dormir de la época en que hacía la mili protagonizadas por reclutas, cabos y sargentos. Pero es verdad que tiene una formación básica que iba más allá del manejo de las armas. ¡Un poco de disciplina! Y no debía estar tan mal compartir la instrucción con gente venida de toda España. Seguro que si algún 'influencer' lo pusiera de moda, habría quien pagaría ahora por irse un año de campamento y entretenerse con batallas de 'airsoft'. Federico Trillo, entonces ministro de Defensa, lo anunció el día 9 de marzo de 2001: «Señoras, señores, se acabó la mili». Y José María Aznar presumía de que había sido él quien la había quitado, y no «los progres simpáticos». En realidad, a mucha gente le encanta ponerse un uniforme, y en sus pesadillas más calenturientas aparecen ¡dominatrix' vestidas sólo con una metralleta. De hecho, los propios Trillo y Aznar disfrutaron de lo lindo reconquistando la isla de Perejil. «Al alba y con fuerte viento de levante…» Los iberos somos bastante bélicos. Pero unos meses de formación en el espíritu nacional o autonómico, según corresponda, serían mano de santo para nuestra clase política antes de tomar posesión del escaño en el Congreso.

