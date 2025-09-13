Droguerías

Comenta Compartir

No sé si deberíamos hermanarnos culturalmente con Ámsterdam para crear museos de la marihuana, pues, al parecer, la mayor parte de la hierba consumida en ... Países Bajos procede de Granada. La diferencia es que en la ciudad holandesa la comercialización de esta droga es legal y aquí no, aunque en las calles de las dos ciudades sea común el tufo a porro. La gente ha normalizado su consumo, y se ha acostumbrado a tener una maceta en casa, que cuida como si fuera de geranios. Pero hay quien ha convertido el cultivo de la planta en su modo de vida, y ante el éxito de la fórmula, las mafias internacionales están sustituyendo a los clanes familiares granadinos que se dedicaban al trapicheo menor. Según la fiscalía general del Estado, bandas ucranianas, francesas, albanesas u holandesas se han instalado en Atarfe, Albolote, Pinos Puente o la zona norte de Granada. Nos gusta disfrutar de la libertad cuando los vicios son propios, pero rápidamente reclamamos la prohibición y la multa cuando son de los otros. Abundan los puritanos que fueron antes pecadores, y los dictadores que presumían de progresistas. Forma parte de la cultura de España, en la izquierda y la derecha política. A falta de presupuestos, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco para ampliar los espacios sin humo. No hay mayoría para sacar adelante la reducción de la jornada laboral, pero probablemente la habrá para marginar a los viciosos fumadores, que ya no podrán mostrar su cara de culpabilidad en las terrazas de bares y restaurantes. ¿Por qué no prohíben el consumo de alcohol, que también es cancerígeno y crea mayores problemas sociales? El exceso de drogas, como el de la mala política, hace ver monstruos, cuando no te convierte en uno. Pero hay quien piensa que aligeran el espíritu, y el tabaco y el alcohol se han consumido a lo largo de la historia desde Canadá a la Patagonia, y por eso se han tolerado a pesar de los daños que causan a la salud. De hecho, quizá habría que legalizar en España la venta de marihuana en farmacias y droguerías para acabar con las mafias internacionales y el que quiera –como ya hace– la consuma en casa. Dado el panorama político, no me extraña que haya quien prefiera estar «fumao». No quiero ni pensar lo que algunos de nuestros representantes públicos inhalan, beben, mascan o esnifan para alucinar de esa manera y negar la realidad. Pero ahí siguen, aferrados a su escaño. Lo mismo habría que prohibirlos.

