La cerradura

Cuentas

José María Pérez Zúñiga

Sábado, 30 de agosto 2025, 22:30

A muchos ayuntamientos de la provincia de Granada no les salen las cuentas, pero siempre tienen presupuesto para celebrar las fiestas. En este mes de ... agosto que termina ha habido festivales de flamenco, de rock, de pop, verbenas y eventos variados, y todavía les queda fondo para poner los columpios, las barras y los escenarios y no dejar dormir a nadie durante una semana. Esto sería imposible en cualquier otro país civilizado, pero «Spain is different», y con el halo de la cultura se envuelve el maltrato animal, incluyendo el del homo sapiens. Sin embargo, los consistorios no se dan prisa en hacer los deberes con el Tribunal de Cuentas, y tampoco la Diputación, porque no estamos acostumbrados a la transparencia. No es el caso del Ayuntamiento de Granada, que puede presumir de tener al día el pago a los proveedores. Quizá porque a cargo de la concejalía de Economía está Rosario Pallarés, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UGR. La gestión pública mejora cuando la realizan profesionales, independientemente de las siglas, aunque hay filias y fobias que se traen de otras instituciones. Porque si caemos en el error de creer que las administraciones públicas son una prolongación de los partidos políticos, las malas costumbres se imponen.

