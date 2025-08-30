Comenta Compartir

A muchos ayuntamientos de la provincia de Granada no les salen las cuentas, pero siempre tienen presupuesto para celebrar las fiestas. En este mes de ... agosto que termina ha habido festivales de flamenco, de rock, de pop, verbenas y eventos variados, y todavía les queda fondo para poner los columpios, las barras y los escenarios y no dejar dormir a nadie durante una semana. Esto sería imposible en cualquier otro país civilizado, pero «Spain is different», y con el halo de la cultura se envuelve el maltrato animal, incluyendo el del homo sapiens. Sin embargo, los consistorios no se dan prisa en hacer los deberes con el Tribunal de Cuentas, y tampoco la Diputación, porque no estamos acostumbrados a la transparencia. No es el caso del Ayuntamiento de Granada, que puede presumir de tener al día el pago a los proveedores. Quizá porque a cargo de la concejalía de Economía está Rosario Pallarés, catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la UGR. La gestión pública mejora cuando la realizan profesionales, independientemente de las siglas, aunque hay filias y fobias que se traen de otras instituciones. Porque si caemos en el error de creer que las administraciones públicas son una prolongación de los partidos políticos, las malas costumbres se imponen.

Algunos líderes no se sienten obligados a dar explicaciones ante los órganos de dirección y las bases de sus formaciones, a los que les exigen obediencia, por lo que piensan que también deberían obedecerles los ciudadanos, con los que lo máximo que se permiten es alguna irritación o un tono paternalista. Algunos, como Donald Trump, exigen la adulación inmediata, cuando no la postración y la pérdida de dignidad, que les va a costar recuperar a los dirigentes de la Unión Europea. En España, todavía se guardan las apariencias. Bueno, unos más que otros. Pero las apariencias deberían importarnos poco a la hora de rendir cuentas. ¿Conseguirá el Gobierno algún día aprobar los presupuestos generales del Estado? No se convocan elecciones, pero da la impresión de que vivimos en una campaña electoral permanente, en la que sólo se toman decisiones de cara a la galería. Para salvar la legislatura, a ERC no le basta con la quita de la deuda pública a Cataluña, gracias a la cual una obligación que era sólo de la Generalitat ahora la asumirán todos los españoles. No es un tren al que deban subirse el resto de comunidades autónomas. Lo mínimo que podemos exigirles a nuestras Administraciones es que sepan cuadrar las finanzas públicas. Y que quienes las dirigen rindan cuentas.

