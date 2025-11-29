Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Circunvalaciones

José María Pérez Zúñiga

José María Pérez Zúñiga

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:36

Si los índices demográficos se midieran por los atascos en la circunvalación, tendríamos que pensar que la población ha crecido mucho en las últimas semanas ... en Granada. Según la hora, los accesos de Recogidas, Armilla y la Ronda Sur requieren más paciencia que la del Santo Job y de un tiempo que, si lo fuéramos sumando, quizá nos diera para compartir con él la vida eterna. Entre el 'Single Day', el 'Black Friday' y la campaña de Navidad, la gente acude al Nevada y otros centros comerciales como si la lista de familiares con derecho a regalo fuera más larga que los descendientes de Matusalén, que vivió 969 años según los relatos bíblicos. Es lo que les pasa al parecer también a algunos políticos, que no dan abasto para agasajar a queridas o a queridos, aunque no sepamos de dónde sacan el dinero. Como el asfalto de la circunvalación, las cintas magnéticas de las tarjetas o los chips de los móviles echan humillo, y como las tarjetas 'black' que utilizaron en su tiempo los consejeros de Caja Madrid y Bankia ya no traen cuenta, nuestros representantes públicos prefieren defender ahora la normalidad de los pagos en metálico. Y eso en plena campaña de 'Verifactu', el programa que promueve la AEAT para contabilizar digitalmente y en tiempo real la facturación de empresarios y autónomos.

ideal Circunvalaciones