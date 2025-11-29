Circunvalaciones

Comenta Compartir

Si los índices demográficos se midieran por los atascos en la circunvalación, tendríamos que pensar que la población ha crecido mucho en las últimas semanas ... en Granada. Según la hora, los accesos de Recogidas, Armilla y la Ronda Sur requieren más paciencia que la del Santo Job y de un tiempo que, si lo fuéramos sumando, quizá nos diera para compartir con él la vida eterna. Entre el 'Single Day', el 'Black Friday' y la campaña de Navidad, la gente acude al Nevada y otros centros comerciales como si la lista de familiares con derecho a regalo fuera más larga que los descendientes de Matusalén, que vivió 969 años según los relatos bíblicos. Es lo que les pasa al parecer también a algunos políticos, que no dan abasto para agasajar a queridas o a queridos, aunque no sepamos de dónde sacan el dinero. Como el asfalto de la circunvalación, las cintas magnéticas de las tarjetas o los chips de los móviles echan humillo, y como las tarjetas 'black' que utilizaron en su tiempo los consejeros de Caja Madrid y Bankia ya no traen cuenta, nuestros representantes públicos prefieren defender ahora la normalidad de los pagos en metálico. Y eso en plena campaña de 'Verifactu', el programa que promueve la AEAT para contabilizar digitalmente y en tiempo real la facturación de empresarios y autónomos.

¿No deberían utilizar también este sistema nuestros partidos políticos y los gobiernos central, autonómicos y locales para que además del Tribunal de Cuentas los ciudadanos pudieran comprobar en tiempo real en qué se gastan el dinero los cargos públicos? ¿Por qué no se limitan las dietas institucionales a las que se puede descontar cualquier trabajador o profesional en el IRPF? En fin, lo que tiene hablar de atascos, compras y cuentas. Si se aplicaran tantos novedosos programas informáticos en la gestión política española, la cola para entrar en la prisión de Soto del Real no sería tan larga como la de la circunvalación de Granada. Entre coches oficiales y privados, no puede uno llegar a ningún sitio a la hora. Quizá deberíamos promover también el uso del transporte público en todos los ámbitos. Nos quedamos atascados en nuestras circunvalaciones, aunque hay quien prefiere comprar sin salir de casa, por lo que las entregas de paquetes baten récords en Granada. ¿Quién llama a la puerta? En algunas casas, los repartidores de Amazon y AliExpress son ya casi de la familia. Cómo disfrutamos de las euforias pasajeras. Encendamos las luces. Subámonos al coche. Que empiecen ya las fiestas.

